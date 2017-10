089 Spirits – Die Spirituosen Messe vom vom 10. bis 12. November 2017 in München

Gibt‘s in München einen besseren Schauplatz für eine Spirituosenmesse als die Praterinsel? Die ehemalige „Königlich Bayerische privilegierte Weingeist-, Spiritus-, Likör-und Essigfabrik“ von Anton Riemerschmid beherbergt vom 10. bis 12. November 2017 (Freitag bis Sonntag) das hochprozentige Genussfestival 089 Spirits. An drei Tagen hintereinander schenken hier zum insgesamt zweiten Mal über 60 Aussteller Hunderte von hochwertigen Spirituosen und andere Getränke zu günstigen Probierpreisen aus und bieten sie auch zum Verkauf an. Damit jeder Besucher die herrschende stilvolle Baratmosphäre ausgiebig genießen kann, ist die Veranstaltung am Freitag und Samstag extra bis 23 Uhr geöffnet.

Echte Connaisseure, aber auch Einsteiger in die Materie können sich auf eine breite Palette freuen, die von Whisky und Rum über Gin und Wodka bis hin zu Obstbränden, Tequila und Grappa reicht. Wein und Bier sowie alkoholfreie Getränke sind natürlich auch am Start. Viele Hersteller oder Importeure betreuen die Besucher an den Ständen persönlich und versorgen sie mit spannenden Details über die Produkte. In speziellen Seminaren und Tastings, die über das ganze Wochenende verteilt abgehalten werden, kann jeder Besucher von einem Profi geführt gerne noch tiefer in die Verkostung einsteigen.

Wer vor dem persönlichen Tasting noch eine Grundlage schaffen möchte, wird sich über eine schmackhafte Auswahl an Speisen freuen. Der separate Raucherbereich mit einer hochwertigen Auswahl an Zigarren rundet für einige Besucher den Messegenuss perfekt ab. Alle Produkte können natürlich vor Ort käuflich erworben werden. Eine wunderbare Gelegenheit, die ersten Weihnachtsgeschenke einzukaufen.

Eintrittskarten (€ 20,-inkl. Nosing-Glas und Gutscheine für kostenlose Proben und Rabatte) sowie Tickets für die speziellen Tastings sind jetzt online erhältlich unter www.089spirits.de/tickets. Als Neuerung verleihen dieses Jahr vier Münchner Paten der 089 Spirits-Messe ein persönliches Gesicht, nämlich die Gastro-Bloggerin Verena Borell, der Barchef und Destillateur Markus Wimmer (Munich Distillers) sowie die beiden Whisky-Experten Fred Schober und Florian Burkhardt.

PRATERINSEL MÜNCHEN – 10. BIS 12. NOVEMBER 2017

Öffnungszeiten

Freitag, 10.11.2017 17:00 -23:00 Uhr Samstag, 11.11.2017 13:00 -23:00 Uhr Sonntag, 12.11.2017 13:00 -19:00 Uhr Mehr Infos auf www.089spirits.de