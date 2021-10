1. GamesFestival 2021 vom 23. bis 31. Oktober 2021

Spielend zum Beruf! Gamedesign und andere Optionen

Programmierer*in, Gamedesigner*in oder professioneller eSport bieten spannende Berufsperspektiven für junge Menschen. Das muss Konsequenzen für schulische Lehrpläne haben.

Gaming und die Auseinandersetzung mit digitalen Spielen sind längst Bestandteile in Bildungs- und Berufsbiografien geworden. Medien- und Spielkultur sind darüber hinaus essentieller Teil der Entwicklungsaufgaben, die Kinder und Jugendliche bewältigen. In den zurückliegenden Jahren haben sich damit auch Berufswünsche und Jobangebote erheblich erweitert. Computerspiele sind in vielfältigen Formen zu einer attraktiven beruflichen Perspektive geworden, die von Politik und Wirtschaft gefördert werden muss.

Das GamesFestival zeigt u.a., welche Voraussetzungen, Zugänge und Optionen die Bereiche Gaming und eSport jungen Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung bieten. Gleichzeitig verdeutlicht das Festival die hohe Nachfrage nach Expert*innen. So bietet das Feld beispielsweise beste Entwicklungs- und Karrierechancen für Gamedesigner*innen, Programmierer*innen, Autoren*innen oder Marketing-Fachleute. Hinzu kommt die Möglichkeit, im professionellen eSport eine berufliche Karriere zu starten.

Ulrich Tausend, Projektleiter des GamesFestival beim JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis: „Wenn Gaming und eSport inzwischen attraktive und zukunftsträchtige Berufswege eröffnen, ist es nur konsequent, wenn sich darauf auch die schulischen Curricula einstellen und das Coding bzw. Programmieren bereits früh und altersgerecht in die Lehrpläne aufgenommen wird. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland in diesem Punkt hinterher. Das GamesFestival wirbt dafür, Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Kontext umfassende Möglichkeiten zu bieten, ihre beruflichen Pläne realisieren zu können.“

Den Umgang mit Medien und die Weiterentwicklung von digitalen Spielen greift das GamesFestival u.a. in Roboter-Workshops, Java- und Processing-Seminaren bzw. Talkrunden mit jugendlichen und professionellen Spieleentwickler*innen auf. Es endet am 31.10.21 mit Verleihung des GamesPreises bei dem junge Gamedesigner*innen für ihre Konzepte, Spiele und Videos ausgezeichnet werden.

Informationen und Anmeldung zum GamesFestival [bitte hier]