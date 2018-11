1. Münchner Nachtkindlmarkt by Lucky Who öffnet am 23.11.2018

München, 23.11.2018. Wir durften uns schon gestern ein wenig bei dem Pre-Opening zum 1. Münchner Nachtkindlmarkt by Lucky Who umsehen. Es ist ein kleiner aber feiner Nachtkindlmarkt direkt im Innenhof vor dem Lucky Who in der Brienner Str. 14.

Von 23. November bis 23. Dezember laden die Betreiber des Lucky Who dienstags bis samstags ab 17.00 Uhr zu homemade Soulfood, leckeren Drinks und entspannter Musik. Geselligkeit und ausgelassene Party-Atmosphäre zu später Stunde sind auf dem etwas anderen Weihnachtsmarkt garantiert.

