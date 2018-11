1. Münchner Nachtkindlmarkt by Lucky Who vom 23. November bis 23. Dezember 2018

München, im November 2018: (W)ho, (w)ho, (w)ho! Für alle Münchner, die das gesellige Treiben auf den Weihnachtsmärkten schätzen, Jingle Bells in Dauerschleife aber nichts abgewinnen können, ist der erste Münchner NachtKindlMarkt der neue place to be. Von 23. November bis 23. Dezember laden die Betreiber des Lucky Who dienstags bis samstags ab 17.00 Uhr zu homemade Soulfood, leckeren Drinks und entspannter Musik. Geselligkeit und ausgelassene Party-Atmosphäre zu später Stunde sind auf dem etwas anderen Weihnachtsmarkt garantiert.

Mit Liebe zubereitet! Glühwein mit Kopfschmerz-Garantie, fettige Bratwürste und Buden mit dem immergleichen Krimskrams waren gestern. An den liebevoll gestalteten Markthäuschen auf der beliebten Innenhof-Terrasse des Lucky Who gibt es internationale Delikatessen wie z.B. Brazilian Soul Food von den Cooking Mamas, zu denen auch die Mutter eines der Betreiber gehört, aber auch fluffige Naan Pizza und High-End Zimtschnecken. Dazu Glühwein, der wirklich schmeckt und aus biodynamischem Anbau stammt, verfeinert mit Goji-Beeren und Honig – wahlweise in weiß und rosé. Hot Mules und wechselnde Hot Drink Specials garantierten schmackhafte Gaumenerlebnisse gepaart mit wohliger Wärme.

Hip-Hop-Weihnachtsmarkt! Die Local Heroes, wie The Pretty Boy oder DJ Hotsauce, begeistern mit entspannter Funky World Music. Von Soul und Funk über Disco bis zu Hip-Hop und RnB ist hier alles dabei. Zur richtigen Zeit dürfen aber auch Last Christmas und Co nicht fehlen. Der Weihnachtsmarkt wird zur Spielfläche von angesagten Events, wie „SayMyName“ und „Geh Tanzen“. Immer samstags steht der 1. Hip-Hop-Weihnachtsmarkt auf dem Programm, ein liebevolles Miteinander unter Freunden mit Hip-Hop und good Vibes.

Das Besondere: Der Weihnachtsmarkt im Innenhof des Lucky Who hat „open end“ geöffnet und wenn es draußen zu kalt wird, können die Gäste im Club weiterfeiern. Dort wird an den Wochenenden ab 22.00 Uhr die Musik aufgedreht.

Der NachtKindlMarkt im Lucky Who im Herzen Münchens – nur zwei Gehminuten vom Odeonsplatz entfernt – findet von 23. November bis 23. Dezember dienstags bis samstags ab 17.00 Uhr statt. Der Eintritt ist bis 22 Uhr kostenlos. Und auch wenn der Weihnachtsmarkt etwas anders ist: Liebevolles Beisammensein wird auch hier großgeschrieben. Oh du Fröhliche!