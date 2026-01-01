10.000 Menschen tanzen auf Tollwood ins neue Jahr

10.000 Gäste tanzen auf der ausverkauften Tollwood Silvesterparty ins neue Jahr – Vorfreude auf den Festivalsommer mit Tollwood ab 19. Juni 2026

„Jetzt erst recht!“ Das Motto des Tollwood Winterfestivals passte auch zur großen Tollwood Silvesterparty, auf der rund 10.000 Menschen auf der Theresienwiese ins neue Jahr feierten. Ein schöner Abschluss des Winterfestivals. Mit ausgelassener Stimmung, Live-Musik und dem Club Harry Klein verabschiedete München das Jahr 2025 dort, wo in der Vorweihnachtszeit Kunsthandwerk, Kultur, Kunst und Winterzauber lockten.

Die Veranstalter hatten das Gelände in fünf verschiedene Bereiche aufgeteilt, vier davon unter wärmenden Zeltdächern. Eine kluge Entscheidung bei winterlichen Temperaturen: Die Gäste verteilten sich über die Areas und fanden je nach Musikgeschmack ihren Platz. Im Bazar dominierte mit der jungen regionalen Band Falschgeld und Jamaram meets Jahcoustix sowie The Magic Mumble Jumble eine Mischung aus Live-Acts und DJ-Sets. Hier tanzte das bunt gemischte Publikum zu bester Partymusik. Der Münchner Club Harry Klein sorgte im Mercato-Zelt mit elektronischen Beats von DJ KAROTTE und Visuals von VJ Sicovaja für Clubstimmung.

Besonders gut kam hier das Lipsync Battle des Kollektivs LOVERS MUNICH an. Münchens Drag- und Performing-Szene zeigte, was sie kann, und Drag-Queen Pinay Colada führte mit Witz und Glamour durch den Wettbewerb. Als Drag*Artist des Jahres kürte das Tollwood-Publikum Faya Fatale. Damit bot Tollwood mehr als klassische Silvesterunterhaltung – hier traf Entertainment auf kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt.

Im Hexenkessel kamen die zusammen, die Musik aus verschiedenen Jahrzehnten lieben und tanzen wollten. Das Matthias Heiligensetzer Trio bewies, dass Piano und Rock durchaus zusammenpassen, Club27Plus brachte die Tanzfläche zum Beben, und DJ Dirk Wagner bediente mit seinem Querschnitt durch sieben Jahrzehnte alle Generationen. Wer zwischendurch eine Pause brauchte, fand in der Food-Plaza reichlich Auswahl an internationaler Bio-Küche.

Um Mitternacht dann der traditionelle Moment: „An der schönen blauen Donau“ tönte über das Festivalgelände, außen wie in den Zelten, und beim Mitternachtswalzer tanzten rund 10.000 Menschen gemeinsam ins neue Jahr. Ein stimmungsvolles Ritual, das die große Tollwood Silvesterparty von anderen Events zum Jahreswechsel unterscheidet.

Nach diesem erfolgreichen Winterfinale richtet sich der Blick jetzt nach vorne: Am 19. Juni startet das Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd mit 32 Konzerten internationaler und nationaler Künstler. Fünf Shows sind jetzt schon ausverkauft – ein Zeichen dafür, dass Tollwood auch im Sommer wieder für volle Ränge sorgen wird.