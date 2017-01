10 Jahre Angermaier Eisstock-WM in Tracht im Park Café München

Zum Start ins Neue Jahr lud Angermaier Trachten zum 10. Mal ins Park-Cafe zu seiner kultigen Eisstock-WM in Tracht.

Bei der Jubiläums Eisstock-WM der gemütlichen bayerischen Art maßen sich am Dienstagabend, den 10.01.2017, prominent besetzte Mannschaften in Präzision und Geschick auf dem Eis. Stilecht im Trachtengewand, ausgestattet mit exklusiven Spielgeräten im Angermaier –Design und einer gesunden Prise Ehrgeiz konnte die Gaudi starten.

Bilder durch anklicken vergrößern!

Das unschlagbare Maß der Dinge war an diesem Abend die Mannschaft um Moderator Alex Onken, Playmate Jessica Kühne, Moderator Frederic Meisner, Angermaier-Designerin Eileen Popielaty und Eventmanager Frederic Reinicke.

Den zweiten Platz belegten Trachtenfan und Mutter Giulia Siegel mit Lebensgefährten Ludwig Heer, Angermaier Chef Dr. Axel Munz und die Partyagenten Sven Cermak und Florian Gauder.

Auf dem dritten Platz landete das Team um Playmate Denise Cotte, Gastronom Hugo Bachmaier, Narrhalla-Vizepräsident Günter Malescha, Angermaier Chefin Nina Munz und Simon Holzner.

Dass in Bayern auch ein vierter Platz die Stimmung keinen Abbruch tun kann, bewies das Team um Volksmusik-Traumpaar Marianne und Michael Hartl, Kabarettist Jürgen Kirner, Schauspieler Jimmy Hartwig und Degenfechterin Monika Sozanska.

Nach den eiskalten taktischen Manövern an der Daube und der abschließenden Siegerehrung luden Dr. Axel Munz & Christian Lehner in das warme Parkcafe. Beim Genuss der kulinarischen bayerischen Seiten des Lebens diskutierten alle Eisstock-Schützen die spielentscheidenden Momente und feierten Ihre Leistungen bis spät in die Nacht.