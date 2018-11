10 Jahre Familiensprechstunde – lebensmut hilft Kindern krebskranker Eltern

Mit der Diagnose Krebs bricht vieles über kranke Eltern herein. Fragen nach der Therapie, Krankheitsfolgen, Verdienstausfall und Neuorganisation des Familienlebens beanspruchen die volle Konzentration und alle Energie. In dieser ersten schweren Zeit geraten die Kinder schnell mal aus dem Blick. Nicht aus Achtlosigkeit, sondern schlicht, weil keine Zeit ist, keine Energie – und manchmal vielleicht auch kein Mut.

Seit zehn Jahren ist die von lebensmut e.V. geförderte Familiensprechstunde der Psycho-Onkologie am Klinikum der Universität München Anlaufstelle für von Krebs betroffene Eltern mit ihren Kindern. Jetzt wurde mit Hilfe von Sternstunden e.V. und der Regine Sixt Stiftung nach Großhadern ein zweiter Standort in der Pettenkoferstraße in der Münchner Innenstadt eröffnet.

Werbung / Anzeige

In der Familiensprechstunde geht es darum, Eltern in der Sorge um das Kind beizustehen. Zum Beispiel, um in kindgerechter, verständlicher Sprache über die Krankheit zu sprechen, den Bedürfnissen des Kindes Raum zu geben und generell bei akuten Fragen zur Stelle zu sein. Claudia Mück, Therapeutin für Kinder und Jugendliche, arbeitet seit vielen Jahren mit betroffenen Familien und weiß, dass das offene Wort der beste Schutz für Kinder ist. „Doch für ein frühes Gespräch mit dem Kind braucht es Mut, Offenheit und die Überzeugung, dass das Kind Bescheid wissen muss. Wir unterstützen Eltern dabei“, weiß Claudia Mück. Das Unterstützungsangebot ist kostenlos, zeitlich unbegrenzt – und sehr unbürokratisch.

Vor zehn Jahren war die von lebensmut geförderte Familiensprechstunde eine der ersten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Seither ist mit der steigenden Nachfrage auch das Angebot der Familiensprechstunde stetig gewachsen und ist fester Bestandteil des psycho-onkologischen Angebots am Klinikum der Universität München. „Wir sind froh, dass wir betroffenen Familien auf diese Weise helfen können und sie in einer für alle schwierigen Zeit begleiten dürfen“, zieht Prof. Hiddemann ein Fazit aus den vergangenen 10 Jahren.

Der zweite Standort der Familiensprechstunde in der Innenstadt Münchens wurde mit der Unterstützung des Vereins Sternstunden e.V. eröffnet. „Da die lebensbedrohliche Erkrankung eines Einzelnen immer die gesamte Familie trifft, ist es wichtig, das persönliche Umfeld eines Patienten in die Behandlungstherapie mit einzubeziehen. Die Familiensprechstunde ist eine segensreiche Einrichtung für Betroffene und deren engste Angehörige gleichermaßen. Vor allem die psychologische Begleitung der Kinder und Jugendlichen in schwerer Zeit hat Sternstunden bewogen, das Projekt zu unterstützen“, begründet Thomas Jansing, Geschäftsführer von Sternstunden e.V., das Engagement des Vereins. Den kirchlichen Segen für die neuen Räume erteilte bei der Eröffnung Regionalbischöfin und Kuratoriumsmitglied Susanne Breit-Keßler.

Neu ist auch das Projekt „FreiRaum“ – eine Gruppe für ältere Kinder und Jugendliche, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Ermöglicht wurde dieses Angebot durch die Förderung der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen trocknen“.

Die Idee zur Familiensprechstunde formte sich seit 2005 im intensiven Austausch zwischen lebensmut und der Psycho-Onkologie der Medizinischen Klinik III. Die Situation eines Patienten mit Hirntumor schärfte damals den Blick auf die Themen Kind und Familie. Dessen vierjähriger Sohn gab sich die Schuld an der Krankheit seines Papas. Die Sorge des Patienten um sein Kind war so groß, dass seine Beschäftigung mit der Krankheit und ihre Verarbeitung fast unmöglich wurden.

In den vergangenen zehn Jahren hat lebensmut e.V. knapp 500 Familien und über 1000 Kinder begleitet.

Familiensprechstunde

Psycho-Onkologie am Klinikum der Universität München

Marchioninistraße 15 | 81377 München Telefon 089.4400 77905 familiensprechstunde-onkologie@med.lmu.de