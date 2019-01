10 JAHRE MUNICH ROCKS! – Jubiläumskonzert – Fun For Free am 01.02.2019

Mit einem fulminanten Jubiläumskonzert präsentiert Munich Rocks! dieses Mal in der Muffathalle einige Highlights seiner eigenen Veranstaltungsgeschichte: Münchner Bands, die nicht nur durch ihr Können und ihre individuelle Note auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern auch bei Munich Rocks! einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben!

Seit 2009 geben sich bei Munich Rocks! Talente aus München und Umgebung das Mikrofon in Hand und bestätigen regelmäßig vor vollem Haus, dass die lokale Musikszene äußerst viele musikalische Facetten und großes Potential zu bieten hat.

blek le roc… spielten beim allerersten Munich Rocks! 2009

Blek le roc zelebrieren seit mehr als zehn Jahren den epochalen Feingeist. Ihre Songs leben von den leisen Zwischentönen, die das laute Rauschen strukturieren. Sie liefern die musikalische Blaupause für das ganze Repertoire zwischenmenschlicher Verstrickungen, illustrieren die kruden Träumereien des Einsamen – mal düster, mal im fiebrigen Wahn. Dabei schlägt das Trio den großen Bogen vom reduzierten Sound einer amerikanischen College-­­Rock-­­Band, zum Größenwahn des britischen Independent. blek le roc sind immer beides: feiner Singer-­­Songwriter am Lagerfeuer und grenzenloses Pathos im Stadion – die wohl kleinste Stadionrockband der Welt www.blekleroc.com

Theresa Chanson… verzauberte 2010 das Publikum solo mit Gitarre

Theresa Chanson, das ist die junge Frau mit den blonden Haaren. Theresa Chanson –­ das ist die Frau mit den melancholischen Songs, die beim Singen meistens noch ein bisschen trauriger dreinschaut als sich ihre Folksongs anhören, die sie seit allein mit einer Akustikgitarre zum Klingen bringt und mit ihrer ruhigen Stimme, die sich irgendwo zwischen Pop, Folk und Indie zu Hause fühlt. Theresa Chanson -­­ das ist die Frau, die zwischen den Songs immer mal wieder neben ihr Mikro greift, um sich auch während des Auftritts ein Schluck Helles zu gönnen. Und dabei lächelt sie verschmitzt in das Publikum. Und das lächelt zurück. www.facebook.com/TheresaChanson

Ni Sala… zeigten 2016 mit einem abgedrehten Auftritt wie zeitlos der Gitarren-­­Rock ist

Mit Ni Sala betritt eine fesselnde Band die Bühnen dieser Welt. Intensiv, explosiv und wild! Live fühlt sich das nach purer Freude an, die in grenzenloser Ekstase ausartet. Genre–­mäßig hängt die Band irgendwo zwischen Alternative Rock und klassischem Rock ́n ́Roll. Keineswegs altbacken, sondern alte Richtlinien neu und modern aufgesetzt. Zu ihrem Bandnamen wurde das Quartett von einem australischen Schamanen inspiriert. Einen spirituellen Vibe findet man auch in der Musik der fünf Münchner, die vor allem eins ist: verdammt groovy. Seit Mai 2017 spielen sich die fünf Münchner mit ihrem Debüt Album „Ni Sala“ (VÖ:26.5 SunKing Music/Broken Silence) durch die Bundesrepublik, um eine krachende Live-­­Show nach der anderen abzuliefern. Mit dem Debüt Album konnten die Münchner einen echten Achtungserfolg feiern indem sie direkt in ihrem ersten Festivalsommer auf knapp 30 Festivals spielten. Gekrönt wurde das erste Album indem Ni Sala von der Süddeutschen Zeitung zur „Band des Jahres“ gekürt wurde. Man darf also auf das 2018 erscheinende zweite Album gespannt sein.

www.ni-­­sala.com

Die Sauna… feierten 2016 eine fette Party im Ampere

Die Sauna aus München spielt Popmusik, wie man sie erfrischender und offenherziger kaum fabrizieren könnte. Zwischen Schrammeln und Schmusen, Ironie und bitterem Ernst präsentieren sich die Musiker tritt-­­ und zukunftssicher – indem sie einfach machen, was sie wollen. Ihr feines Gespür für Klang und Worte trägt sie dabei verlässlich über Genre-­­ Grenzen hinweg. Kurz und gut: Wer anspruchsvolles Songwriting mag und Langeweile hasst, sollte diese Band 2018 fest im Blick behalten. Nach der 2017 erschienenen Debüt-­­EP »Elektra« und Shows mit u.a. Wanda und Blond, servieren uns die Indie-Freigeister das, was in der Summe ihr Debütalbum hätte sein können. Doch stattdessen kommt die neue Musik in vier Gängen zu je drei starken neuen Songs. Es geht um Konflikte, die jeder kennt, aber noch kaum eine Band so packend vertont hat wie Die Sauna, um Party, Rausch, Kontrollverlust. Der Übergang von Emotion zu Emotion, von Verletzlichkeit zu Aggressivität, vom Realen ins Fiktive, von Staub zu Schweiß und wieder zurück ist fließend. All das ist wieder typisch Die Sauna: Hier wird nicht mit Klischees Konsens erzeugt, sondern intensiv abgeliefert, mit plastischer Bildsprache, doppelten Böden und allem, was dazugehört. Der erfrischend offene musikalische Ansatz lässt keinen Zweifel: Hier macht jemand sich Gedanken. Jemand, das sind eigentlich viele: sechs talentierte Querdenker aus München, die über ihren Bandnamen längst hinausgewachsen sind. Rastlose Musiker, bei denen jedes Wort klingt, als hätten sie es für ihren Text einfach mal neu erfunden. Und deren Kunst alles ist, nur eines nicht: berechenbar. Diese Musik macht was mit einem. Und sie braucht Platz – zum Klingen, zum Denken, zum Fühlen. Gebrauchshinweis aus erster Hand: »Man darf sich auch ekeln oder gruseln.« Das heißt, falls man aus dem Staunen wieder rauskommt. www.diesauna.net

Julia Gerecke… seit vielen Jahren Moderatorin von Munich Rocks!

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr, Ort Muffathalle Eintritt frei!

Im Anschluss Jubiläumsparty im Muffatcafé mit DJs von M94.5!

Adresse: Muffathalle, Zellstr. 4, 81667 München

Veranstalter: Muffathalle Betriebs GmbH und Bang Bang! Concerts in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München

Website: www.facebook.com/MunichRocks

Die Veranstaltungsreihe MUNICH ROCKS! demonstriert, dass die bayerische Musikszene ohne Probleme im internationalen Vergleich mitspielen kann und wird der Tatsache gerecht, dass Livemusik ein wesentlicher kultureller Bestandteil der Stadt München ist.

Qualitativ guten Bands jeglicher Musikrichtung, die von Spezialisten der Münchner Musikszene ausgesucht werden, wird ein adäquater Rahmen geboten, um sich mit professioneller organisatorischer, technischer und medialer Begleitung der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Pro Veranstaltung treten drei Bands auf, die von ihrer Programmgestaltung und Darstellung gleich gewichtet werden. MUNICH ROCKS! wird auch als Plattform für CD-­­Neuveröffentlichungen genutzt. Als Kooperation zwischen Muffatwerk und Bang Bang! Concerts findet MUNICH ROCKS! seit dem 13. März 2009 regelmäßig im Ampere in München statt. Links: www.muffatwerk.de -­­ www.bangbangconcerts.de