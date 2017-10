10 Jahre MVG Museum: Jubiläumsfeier am kommenden Wochenende – Eintritt frei!

– Samstag, 21. Oktober: Bus-Tag mit E-Bus-Präsentation

– Sonntag, 22. Oktober: Tram-Tag „50 Jahre P-Wagen“

Das MVG Museum feiert Jubiläum: Genau 10 Jahre ist es her, dass sich zum ersten Mal die schweren Eisentore in der Ständlerstraße öffneten und den Besuchern einen Blick auf die historischen Fahrzeuge und spannende Ausstellungen gewährten. Darauf wird am Wochenende angestoßen! Das Jubiläumsfest steigt am Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr im MVG Museum in der Ständlerstraße 20. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei!

Samstag, 21. Oktober: Tag des Busses

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Busses. Dafür gibt es gleich zwei gute Gründe: das Jubiläum „120 Jahre Motoromnibus in München“ und die Vorstellung des ersten Münchner Elektrobusses. Höhepunkte am Samstag:

– Präsentation der neuen Elektrobusse der MVG

– Vorstellung des „FutureBus“ (Mercedes-Benz)

– Sonderausstellung mit historischen Bussen, darunter Oldtimer u. a. aus Augsburg, Ulm, Stuttgart, Regensburg und Nürnberg, von privaten Sammlern und von MAN

– Neue Ausstellung „Saubere Luft für München“

– Fahrten mit der Pferdetram

– Puppentheater der Polizei (Aufführungen um 12 und 15 Uhr)

– Torwandschießen, Kinderschminken und weitere Aktionen

– Luftballon-Verkauf (Stück 1 Euro)

Sonntag: Tag der Tram (50 Jahre P-Wagen)

Der Sonntag ist der Straßenbahn gewidmet. Anlass ist das Jubiläum „50 Jahre P-Wagen“. Das Programm am Sonntag umfasst:

– Präsentation des P-Wagens

– Fahrten mit der Pferdetram

– Präsentation der neuen Elektrobusse der MVG

– Neue Ausstellung „Saubere Luft für München“

– Torwandschießen, Kinderschminken und weitere Aktionen

– Luftballon-Verkauf (Stück 1 Euro)

Jubiläums-Shuttle Max-Weber-Platz – Museum

Bereits die Anfahrt zum Jubiläumsfest ist ein Erlebnis. Zwischen Max-Weber-Platz (Johannisplatz) und MVG Museum wird an beiden Tagen ein spezieller Shuttle-service angeboten. Am Samstag fahren historische Busse im 10-Minuten-Takt ab ca. 10.45 Uhr. Am Sonntag sind zwei Tramzüge im Einsatz, darunter das Geburts-tagskind, der P-Wagen. Sie fahren alle 30 Minuten (erste Abfahrt Max-Weber-Platz 10.30 Uhr, dann ab 10.45 Uhr alle halbe Stunde). Die Mitfahrt ist kostenlos!

Jubiläums-Shuttle Giesing Bf. – Museum (Liniennummer O7)

An beiden Tagen – Samstag und Sonntag – fahren außerdem historische Busse sowie ein Elektrobus vom Giesinger Bahnhof zum MVG Museum und zurück, und zwar ab ca. 10.45 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die Mitfahrt ist auch hier kostenlos.

Selbstverständlich ist das MVG Museum am Jubiläumswochenende auch wie folgt zu erreichen: mit der Tram 39 bis Schwanseestraße oder mit den Buslinien 139 und 145 bis zur Haltestelle Ständlerstraße.

Die MVG freut sich auf das Jubiläumsfest und lädt alle herzlich dazu ein, Weitere Informationen gibt es auch auf www.mvg.de