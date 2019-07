10. Münchner Sportfestival am 7. Juli 2019 auf dem Königsplatz

Das Münchner Sportfestival findet zum zehnten Mal auf dem Königsplatz am 7. Juli 2019 von 10 bis 18 Uhr statt. Damit lädt das Referat für Bildung und Sport (RBS) der Landeshauptstadt München zum Jubiläum eines Erfolgskonzeptes ein: Das „Sportfest für alle“ ist eine Veranstaltung für sportbegeisterte Münchnerinnen und Münchner und diejenigen, die es werden möchten! Sie können mehr als 90 Sportarten für jedes Alter, jedes Können und jeden Geschmack ausprobieren. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf den Ninja Wettkampf „Minga Warrior“, auf die Weltelite der Slackliner und auf eine luftige Fahrt mit der M-net King Swing Schaukel freuen. Der Eintritt ist frei.

Das Münchner Sportfestival steht im Zeichen der Förderung des Sports. Seit neun Jahren präsentiert das Referat für Bildung und Sport traditionelle und neue Sportarten auf dem Königsplatz. Zum zehnten Jubiläum sorgen die Gastgeber mit Unterteilung in sechs Areas für einen besseren Überblick: Die rund 40.000 Besucherinnen und Besucher finden die Sport- und Mitmachangebote in den Areas Minis & Kids, Akrobatik & Tanz,

Minga Warrior: Deutschlands größter Ninja Wettkampf am 6. und 7. Juli 2019

Eines der Highlights ist 2019 der erste Minga Warrior. Der Rahmen des Münchner Sportfestivals bietet den besten Athletinnen und Athleten im Ninja Wettkampf eine ideale Plattform, um gegeneinander anzutreten. Durch den Hindernisparcours kämpfen sich die „Ninjas“ springend, laufend, schwingend und hängend über einen Wassergraben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf bekannte Gesichter aus der Show Ninja Warrior Germany oder der European Ninja League freuen. Einer der besten Ninja Warriors der letzten Jahre, Max Sprenger, wird den Wettkampf moderieren. Für Zuschauerinnen und Zuschauer beginnt der Minga Warrior am Vortag des Münchner Sportfestivals: Am 6.Juli ab 10 Uhr kämpfen 150 Ninjas in der Qualifikation um den Start im Halbfinale, das am 7. Juli auf dem Königsplatz ausgetragen wird. Weitere Informationen gibt es unter www.minga-warrior.de. Auch das Mitmachen gehört beim Münchner Sportfestival dazu: Neben dem Hindernisparcours der Profis lädt ein Einsteiger-Parcours das Festivalpublikum den ganzen Tag ein, seine Ninja-Kräfte auszutesten.

Globetrotter World Slackline Masters zum zehnten Mal beim Münchner Sportfestival

Auf jede Menge Show und Action dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer der Globetrotter World Slackline Masters freuen. Die Profis schenken sich nichts, wenn es darum geht den Team-Weltmeistertitel im Tricklining nach Hause zu holen. Globetrotter und Gibbon bringen dazu, wie jedes Jahr, die internationale Elite des Slackline-Sports wie Abraham Hernandez (Chile) oder Giovanna Petrucci (Brasilien) in München zusammen. Wer nicht nur zuschauen möchte, kann das Balancieren auf der Slackline unter Profi-Anleitung versuchen.

Auf zwei Bühnen finden den ganzen Tag Sport- und Tanzaufführungen statt. Die Stimme des Festivals, Uli Florl von Radio Arabella, feiert ebenfalls 10-jähriges Jubiläum mit seiner kurzweiligen Moderation des Münchner Sportfestivals. Für das leibliche Wohl ist durch einen bunten Food-Truck-Markt samt Biergarten bestens gesorgt. Der Eintritt und das Ausprobieren von mehr als 90 Sportarten beim 10. Münchner Sportfestival am 7. Juli 2019 sind kostenlos.

Weitere Informationen zum Münchner Sportfestival gibt es unter: www.muenchner-sportfestivals.de