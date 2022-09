10. September 2022 Welttag der Ersten Hilfe

9773 Ersthelfer*innen im Vorjahr in 762 Kursen in München geschult. Kostenlose Übungsmöglichkeiten am 10.09. am Rotkreuzplatz

„Viele Menschen wollen helfen, haben jedoch Angst, im Ernstfall etwas falsch zu machen. In einem Erste-Hilfe-Kurs können wir diese Sorge nehmen, denn Erste Hilfe zu leisten, ist einfacher als man denkt“, betont Oliver Gebhard, verantwortlich für die Erste-Hilfe-Ausbildung im Münchner Roten Kreuz. Um Unsicherheiten abzubauen, empfiehlt das Münchner Rote Kreuz das Erste-Hilfe-Wissen immer wieder aufzufrischen. Im Vorjahr besuchten 9.773 Menschen einen Erste-Hilfe-Kurs beim Münchner Roten Kreuz (2020 waren es 6.433).

10.09. kostenlose Übungsmöglichkeiten am Rotkreuzplatz

Der Welttag der Ersten Hilfe ist eine gute Gelegenheit, Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen. Im Rahmen eines Aktionstages der Stadt München bietet das Münchner Rote Kreuz am Rotkreuzplatz am 10.09. von 11 Uhr bis 16 Uhr kostenlose Übungsmöglichkeiten an. Dabei steht das Thema Wiederbelebung im Fokus. Interessierte können beispielsweise die Reanimation mit und ohne Defibrillator an Übungspuppen trainieren. Erste-Hilfe-Ausbildner*innen des Münchner Roten Kreuzes erklären, worauf es ankommt und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, um im Notfall schnell Sofortmaßnahmen einleiten zu können. Mehr Informationen unter muenchen.de/erste-hilfe-tag

Erste Hilfe Kurse

Von der Versorgung kleinerer Verletzungen bis zur Herz-Lungen-Wiederbelegung – in einem Erste-Hilfe-Kurs lernen die Teilnehmenden, wie einfach die richtigen Handgriffe sind und wie man in einem Notfall hilft. Beim Münchner Roten Kreuz finden Interessierte für jede Situation den richtigen Kurs: als Erste-Hilfe-Anfänger oder zur Auffrischung, ob Erste Hilfe im Betrieb oder Erste Hilfe am Kind.

Mehr Informationen zu den Erste-Hilfe-Kursen finden Interessierte unter https://www.brk-muenchen.de/erste-hilfe-kurse