100.000 Swipes in der MVGO

Seit Kurzem gibt es eine neue und einfache Möglichkeit, den Fahrschein für den Nahverkehr in München und das Umland zu buchen: Mit MVVswipe genügt ein Wisch in der App MVGO vor dem Einsteigen und einer nach dem Aussteigen – den Rest, also die Berechnung des günstigsten Tagespreises errechnet das System im Hintergrund.

Sechs Wochen nach der Einführung wurde die bereits 100.000. Fahrt per Swipe in der MVGO gebucht. Gaby Rauscher aus Gräfelfing ist damit von zu Hause nach München ins Prinzregententheater und wieder zurückgefahren. Sie ist begeistert von der neuen Funktion: „Seit es das HandyTicket gibt, habe ich es genutzt. Das ist für mich bequemer als mit Münzen am Automaten zu zahlen. Jetzt, wo ich nur noch wischen brauche, ist es noch einfacher für mich, öffentlich zu fahren: Ich swipe und fertig. Vor allem, wenn ich die Zone M verlasse und zum Beispiel im Sommer zum Baden an einen der Seen fahre, ist es sehr komfortabel, da ich mir nicht mehr überlegen muss, durch welche Zonen ich fahre“, sagt die 72-Jährige.

MVG-Chef Ingo Wortmann überreichte Gaby Rauscher zu diesem Anlass einen Präsentkorb: „Ich freue mich darüber, dass das neue Angebot so gut angenommen wird. Der dynamische digitale Fahrschein richtet sich nicht nur an die Jugend, sondern wird von allen in München und dem Umland sowie Gästen der Landeshauptstadt genutzt, die flexibel planen und fahren wollen. Frau Rauscher wünsche ich weiterhin gute Fahrt beim Swipen in der MVGO.“

Nutzung von MVVswipe über alle Altersgruppen verteilt

Die Auswertung der ersten beiden Nutzungsmonate zeigt, dass alle Altersgruppen MVVswipe nutzen. Die meisten Swiper*innen sind zwischen 40 und 49 Jahren (23%), dicht gefolgt von den 30ern und 50ern (je 22%). Die Gruppe 60+ macht 18%, die Gruppe der 18-29-Jährigen 15% der Swipes aus. Seit dem 100.000 Swipe in der vergangenen Woche haben die Nutzer*innen die neue Funktion rege weiter genutzt. Stand Donnerstag, 23. Januar, 10 Uhr, wurden rund 122.154 Fahrten per MVVswipe in der MVGO gebucht.