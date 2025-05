100 Jahre Deutsches Museum – Jubiläumsfest

Am 7. Mai 1925 wurde das Ausstellungsgebäude auf der Münchner Museumsinsel eröffnet. Dieses 100-Jahre-Jubiläum wird gefeiert: am 5. Mai mit dem offiziellen Festakt für geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft, am 9. Mai mit speziellen Aktionen für Schülerinnen und Schüler und am Wochenende 10./11. Mai mit einem riesigen Jubiläumsprogramm im und rund um das Museum bei freiem Eintritt für alle.

Alle sind dabei! Die Ausstellungen, die Werkstätten, die Bibliothek, das Archiv, die Bildungsabteilung, das Sammlungsmanagement und noch viele mehr: Sie alle gestalten das Festprogramm zum 100. Jubiläum des Deutschen Museums auf der Museumsinsel. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das am langen Festwochenende Spaß, Spannung, Abwechslung und Feststimmung. Und alle sind eingeladen – zum Nulltarif! „Das Jubiläumswochenende ist unser Geschenk an die Münchnerinnen und Münchner – und natürlich an alle Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung“, sagt der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang M. Heckl. „Es soll ein Fest für alle werden – Erwachsene, Kinder, Jugendliche. Denn Wissen für alle war ja immer schon die Kernidee unseres Hauses. Und wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher. Wir haben ja schon unseren 90. Geburtstag vor zehn Jahren mit rund 15 000 Menschen gefeiert – da können es in diesem Jahr ruhig noch ein paar mehr werden.“

Das Fest auf der Museumsinsel am 10. und 11. Mai findet drinnen und draußen statt – auch die Uferstraße an der Isar wird bespielt. Eine der Hauptattraktionen hier dürfte der „Spacebuzz“ werden: ein Truck, in dessen Innern man mit einer VR-Brille auf dem Kopf ins All reisen kann. Aber auch die Werkstätten des Museums und verschiedene Wissenschaftsinstitutionen bieten auf der Uferstraße Mitmach-Aktionen an. Es gibt im Außenbereich eine Wissensbühne mit Science-Shows und Veranstaltungen über den ganzen Tag hinweg. Weitere Attraktion: Im Museumshof gibt es eine gläserne Kran-Gondel, mit der man an der Museumsfassade hochschweben kann. Auch im Museumsgarten an der Corneliusbrücke locken etliche Attraktionen – auch für kleinere Kinder mit Seifenblasenshows und Kinderschminken. Der Platz neben den Seenotrettungskreuzern wird zum Biergarten mitsamt einer Musikbühne. Und „Giesinger Bräu“ hat sogar eine eigene Bier-Edition mit einem besonderen Etikett für das Museumsjubiläum produziert.

Damit nicht genug: Es gibt am Samstag und am Sonntag Rundgänge durch die berühmten Werkstätten des Museums und Touren durch Archiv und Bibliothek. Im Ausstellungsgebäude wiederum gibt es spezielle Führungen zur Geschichte des Museums und eine im ganzen Haus verteilte kleine Sonderausstellung mit Objekten aus der Sammlung des Museums. Immer wieder werden besondere Musikinstrumente des Museums vorgestellt. Die Amateurfunker des Museums sind ebenso dabei wie die Kollegen vom Rundfunk-Museum in Cham, die die Gäste Radio hören lassen wie vor 100 Jahren. Und sogar auf die imposante Baustelle des Museums kann man einen Blick werfen – etwas, was es wirklich nur an diesem Wochenende geben wird. Auch der französische Illustrator Lapin, der ein Buch zur Geschichte und zur Gegenwart des Museums gezeichnet hat, ist beim Jubiläum auf der Museumsinsel zu Gast, veranstaltet Zeichen-Workshops und signiert sein Buch.

Die Party geht am Samstag von 10 bis 22 Uhr. Am 10. Mai ist nämlich zugleich die Lange Nacht der Münchner Musik – und dazu gibt es auch im Deutschen Museum viel Klangvolles für die Jubiläumsgäste. „Bei uns muss man keinen Eintritt zahlen und bekommt trotzdem ganz viel geboten“, sagt Dagmar Klauer, die den Museumsbetrieb beim Deutschen Museum leitet und die Jubiläumsfeiern organisiert hat. Um 18 Uhr geben Alphornbläser auf dem Turm des Museums den musikalischen Startschuss. Ab 19 Uhr tritt der „Go Sing Choir“ in der Luftfahrthalle des Museums zusammen mit dem Robotergitarristen „Hellga Tarr“ auf – und alle Besucherinnen und Besucher dürfen bei “Space Oddity” mitsingen. Auch die Münchner „Bürger-Sänger-Zunft“, die 2025 ihr 185-jähriges Jubiläum feiert und schon bei der Eröffnung des Museums 1925 aufgetreten ist, wird mit einem Stück aus Haydns Abschied-Symphonie, einem Wandelkonzert und der „Ode an die Freude“ für große Momente im Museum sorgen. Dazu kann man eines der seltenen Trautonium-Konzerte im Deutschen Museum erleben: Künstler Peter Pichler wird zeigen, was in diesem Ur-Synthesizer steckt.

Zum guten Schluss laden die Macher des Pulse-Festivals in den Innenhof des Forums der Zukunft zum Tanzen ein – bis 23 Uhr, bevor man dann bis zum nächsten Morgen im Blitz-Club weiterfeiern kann; für letzteres braucht mal allerdings ein Ticket für die Lange Nacht der Musik.

Am Sonntag geht die Party zu den regulären Öffnungszeiten des Museums von 9 bis 17 Uhr weiter. Viel Musik gibt es aber auch an diesem Tag – auf der Musikbühne im Schiffsgarten. Generaldirektor Heckl: „Wir möchten ein bisschen Volksfeststimmung auf der Museumsinsel. Schon Oskar von Miller hat sich ja gewünscht, die Menschen sollten ins Museum strömen wie in die Buden auf dem Oktoberfest. Und wir hoffen, dass das auch an unserem Jubiläumswochenende der Fall sein wird.“

Für das junge Publikum geht’s schon früher los: Am Freitag, 9. Mai, haben alle Schülerinnen und Schüler mitsamt einer Begleitperson freien Eintritt. Vormittags gibt es Dutzende buchbare Programme für Klassen, nachmittags werden offene Workshops und viele weitere Mitmachaktionen angeboten. Der „Spacebuzz“ ist schon am Freitag beim Schülertag dabei, ebenso zum Beispiel ein Stand des Vereins Deutscher Ingenieure – am Rande einer VDI-Versammlung war das Deutsches Museum seinerzeit gegründet worden. „Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler herzlich einladen, an diesem Tag zu uns zu kommen“, sagt Generaldirektor Heckl. „Oskar von Miller hatte bei den Jubiläumsfeiern 1925 durchgesetzt, dass Schülerinnen und Schüler schulfrei bekamen, um den großen Festumzug durch die Stadt bestaunen zu können. Das bekommen wir zwar nicht wieder so hin – aber einladen können wir die Schülerinnen und Schüler schon.“

Die Feiertage auf der Museumsinsel beginnen allerdings bereits am 5. Mai, dem Tag, an dem 1925 der große Festumzug zur Eröffnung des Museums durch München stattgefunden hatte. Hauptredner beim offiziellen Festakt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es können zwar nur geladene Gäste vor Ort sein, aber zuschauen kann jeder, der möchte – das Ereignis wird ab 11 Uhr auf unserem Youtube-Kanal live gestreamt: https://youtube.com/live/DPmC11CXEI8. Aus diesem Anlass öffnet das Deutsche Museum an diesem Tag auch leider erst ab 14 Uhr. Dafür kommen die Besucherinnen und Besucher dann gratis ins Haus.

Mit dem Jubiläumswochenende am 10./11. Mai sind die Feiern aber noch nicht vorbei. Eine Woche später, am 18. Mai, feiert auch das Verkehrszentrum mit: Am Internationalen Museumstag bietet das Haus Sonderführungen zu besonders geschichtsträchtigen Automobilen an.

Und ebenso läuft noch länger das Quiz „100 Jahre – 100 Fragen“: Die Museumsmitarbeiter haben sich 100 wirklich sehr schwierige Fragen zum Museum einfallen lassen. Auf diese Fragen weiß weder Google noch Chat-GPT eine richtige Antwort. Wer sich daran versuchen will:

www.deutsches-museum.de/museumsinsel/100-jahre-100-fragen

Die Fragen sind wirklich sehr schwer – aber auch der Preis hat es in sich: eine Ehrenmitgliedschaft für das Deutsche Museum auf Lebenszeit. Die Mitgliedschaft beinhaltet einen freien Eintritt für den Gewinner und seine Familie für alle Standorte des Museums – plus viele weitere Extras.

Das gesamte Programm des Jubiläumsfests passt natürlich nicht hierher. Alle Informationen rund um die Feiern und die Veranstaltungen finden sich hier: www.deutsches-museum.de/museumsinsel/100-jahre