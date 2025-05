100 Jahre Deutsches Museum: Rund 30.000 Menschen feiern mit

Das Deutsche Museum hat am Wochenende sein 100-Jahre-Jubiläum gefeiert – und rund 30.000 Menschen feierten mit. Das Programm war riesig: Es gab Führungen und Mitmach-Programme in den Ausstellungen, auch Archiv, Bibliothek und Werkstätten gaben Einblicke in ihre Arbeit. Auf der Uferstraße fanden Science-Shows statt, im Museumsgarten Konzerte. Schon am Freitag hatte es einen Aktionstag speziell für Schülerinnen und Schüler gegeben, zu dem noch einmal 3000 Menschen kamen.

Besonders spektakulär und dementsprechend beliebt waren die Fahrten mit einer Kran-Gondel im Museumshof und die Virtual-Reality-Reise ins All mit dem „Spacebuzz“. Und auch das Musik-Programm am Samstagabend kam gut an: Der Auftritt des „Go Sing Choir“ zusammen mit der Robotergitarristin Hellga Tarr lockte Hunderte von Sängerinnen und Sängern an, dazu kamen Auftritte der Bürger-Sänger-Zunft, die schon 1925 bei der Eröffnung des Museums aufgetreten war, und von Peter Pichler mit seinem Trautonium – einem Vorläufer des Synthesizers.

„Es war eine wunderbare Atmosphäre auf der Museumsinsel – wir hatten Riesen-Glück mit dem Wetter, es war gut besucht, aber nicht zu voll – und im Museumsgarten und auf der Uferstraße herrschte so etwas wie Volksfest-Stimmung. So hätte sich das unser Museumsgründer Oskar von Miller sicher gewünscht“, sagte der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang M. Heckl. Am 7. Mai 1925, dem 70. Geburtstag Oskar von Millers, war das Ausstellungsgebäude auf der Museumsinsel eröffnet worden.