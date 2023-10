100 Jahre Ökostrom für München: Das Isarwerk 2 feiert Geburtstag

Tag der offenen Tür am Samstag, 21. Oktober 2023

Die SWM bauen die erneuerbare Energieerzeugung seit vielen Jahren massiv aus. Daneben wissen sie aber auch zu schätzen und zu bewahren, was sich in München schon seit über 100 Jahren bewährt: die Nutzung der Energie der Isar. Vier Wasserkraftwerke betreiben die SWM am Münchner Werkkanal. Eines davon feiert jetzt runden Geburtstag: Das Isarwerk 2 am Flaucher produziert seit 100 Jahren Ökostrom aus Wasserkraft für München.

Von außen kennen viele das Isarwerk 2, jetzt gibt es die Gelegenheit, auch sein Innenleben zu besichtigen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 21. Oktober, von 12 bis 16 Uhr, kann man das Krafthaus mit der Rechenanlage, die Warte und den Generator erkunden. Mitarbeiter*innen beantworten alle Fragen rund um die Ökostromproduktion und erläutern die Funktionsweise. Auf Kinder wartet eine Malaktion und sie können ihren eigenen Stromkreislauf basteln. Infos zum Isarwerk 2 und zum Tag der offenen Tür gibt es auf www.swm.de/100jahre-isar-werk.

Ein Jahrhundert im Einsatz für München

Das Isarwerk 2 liegt in Sendling am SWM Werkkanal, der sich über gut sechs Kilometer von Großhesselohe bis zum Roecklplatz in der Isarvorstadt erstreckt. Es nutzt seit 1923 das natürliche Gefälle der Isar zur Stromerzeugung. Dieser Mechanismus wirkte von Anfang an Wunder: Das Kraftwerk trug maßgeblich zur Elektrifizierung der Landeshauptstadt bei.

Vier Wasserkraftwerke am Werkkanal

Neben dem Isarwerk 2 liegen am Werkkanal drei weitere Wasserkraftwerke der SWM, die die Stadt mit sauberer Energie versorgen. Das Älteste ist das Isarwerk 1 an der Floßlände (1907), das Jüngste ist die „Wasserkraftschnecke“ an der Stadtbachstufe neben dem Isarwerk 3 am Roecklplatz (2006). Zusammen erzeugen die vier Wasserkraftwerke im Mittel rund 50 Millionen Kilo-wattstunden Ökostrom pro Jahr, so viel wie 20.000 Münchner Haushalte verbrauchen.

Modernisierung für mehr Ökostrom

Im Rahmen ihrer „Ausbauoffensive Erneuerbare Energien“ haben die SWM viele regenerative Anlagen neu errichtet und in Betrieb genommen. Daneben haben sie aber auch bestehende Anlagen modernisiert und damit deren Wirkungsgrade gesteigert. So auch beim Isarwerk 2: Es wurde im Jahr 2010 auf den aktuellen technischen Stand gebracht. Bis zu 70.000 Liter Wasser pro Sekunde fließen seither durch vier neue, vertikale Kaplan-Turbinen, die durch ihre doppelte Regulierbarkeit perfekt auf Fallhöhe und Wassermenge eingestellt werden können. Dank der Modernisierung wird nun ein Drittel mehr Ökostrom erzeugt.

Die Photovoltaikanlage auf der Südseite des Dachs leistet ebenfalls einen Beitrag zur Energiewende: Seit ihrem Aufbau hat sie bereits rund 246.000 kWh Ökostrom ins Münchner Netz eingespeist.

Mit ihren lokalen, regionalen und überregionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugen die SWM heute rund 6,3 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom – das entspricht rechnerisch rund 90 Prozent des Münchner Stromverbrauchs. Knapp 40 Prozent ihres Ökostroms erzeugen die SWM in Anlagen in der Region und in Deutschland.

Die Stadtwerke München arbeiten daran, die Energiewende erfolgreich umzusetzen. Seit 2008 bauen sie die erneuerbare Ener-gienutzung aus. Heute entspricht ihre Ökostromproduktion bereits 90 Prozent des Münchner Verbrauchs. Ab 2025 sollen es 100 Prozent sein. In und um München betreiben die SWM mehr als 80 Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen. Und der Ausbau geht vor allem hier weiter. Einen Überblick über den Erneuerbaren-Ausbau der SWM gibt es auf www.swm.de/energiewende.