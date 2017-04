100 Kinder bauen Seifenkisten – Rennen am 22. April 2017 im Münchner Ostpark

„BACK ON WHEELS“ – SELBSTGEBAUTE SEIFENKISTEN IM OSTPARK AM START

In den Osterferien wird in ganz München gesägt, gehämmert und geschraubt. Von Giesing und Sendling bis Laim und vom Hasenbergl, Am Hart und Freimann bis Ramersdorf-Perlach machen sich knapp 100 Münchner Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren ans Werk und bauen im Team ihre Seifenkiste.

Am Samstag, den 22. April rollen die selbstgebauten Renngefährte im Ostpark an den Start. Gleich hinter dem Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen in der Albert-Schweitzer-Straße 24 findet ab 14 Uhr der spannende SeifenkistenCup statt. Dieses Seifenkistenrennen bildet den krönenden Abschluss der Osterferienaktion „Back on Wheels“ des Kreisjugendring München-Stadt (KJR).

Ab Dienstag nach Ostern geht es an die Arbeit. Sechs Freizeitstätten und zwei Kindertagesstätten des KJR beteiligen sich an der Ferienaktion, in jeder entsteht je ein Rennmobil.

Neben dem quasi gastgebenden Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen sind auch Jungen und Mädchen aus dem 103er Freizeittreff Obergiesing in der Perlacher Str. 103 und aus dem Kinder- und Jugendtreff 2Club in der Thalkirchner Str. 209 am Start. Das Laimer Jugendzentrum in der Von-derPforten-Str. 59 baut ebenso mit wie das Kinder- und Jugendzentrum „Der Club“ in der Wintersteinstr. 35 und die LOK Arrival in der Bayernkaserne.

Auch Kinder aus der Kindervilla Theresia (Fritz-Endres-Str. 11) und aus dem Haus für Kinder Nordstern KIDDIES ( Dientzenhoferstr. 28) greifen zu Säge, Schraubenzieher und Pinsel.

Den Rennfahrerinnen und Rennfahrern in spe steht jede Menge Arbeit bevor, das weiß Elias Eberl, der Projektleiter der KJR-Osterferienaktion: „Selbst im Team dauert es einen ganzen Tag, um aus dem Bausatz eine fertige Seifenkiste zu bauen.“ Mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Tchaka, dem Erlebnispädagogischen Zentrum des KJR, koordiniert er das Ferienprogramm und liefert den Kindern das nötige Know-how.

Und nicht nur die kleinen Flitzer werden von den Kindern und Jugendlichen gebaut: Auch ausgefallene Designs, passende Rennoutfits und sogar eigene Rennställe sind bereits in Planung. Denn beim Seifenkisten-Cup geht es nicht nur um Geschwindigkeit, auch die ausgefallensten Designs werden prämiert.

Einrichtungen, in denen Kinder Seifenkisten bauen:

Ramersdorf-Perlach: Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen, Albert-Schweitzer-Str. 24, Tel. 670 11 31, maulwurfshausen@kjr-m.de

Obergiesing: 103er Freizeittreff Obergiesing, Perlacher Str. 103, Tel. 691 58 92, 103er@kjr-m.de

Sendling: Kinder- und Jugendtreff 2Club, Thalkirchner Str. 209, Tel. 723 23 10, kjt.2club@kjr-m.de

Kindervilla Theresia, Fritz-Endres-Str. 11, Tel. 72 01 38 90, kindervilla-theresia@kjr-m.de

Feldmoching – Hasenbergl: Der Club – Kinder- und Jugendzentrum Hasenbergl, Wintersteinstr. 35 Tel. 31220100, derclub@kjr-m.de

Freimann: LOK Arrival, Heidemannstr. 50, Tel. 45222876, lokarrival@kjr-m.de

Am Hart : Haus für Kinder Nordstern KIDDIES, Dientzenhoferstr. 28, Tel. 18931430, haus-fuer-kinder@kjr-m.de

Laim: Das Laimer Jugendzentrum, Von-der-Pforten-Str. 59, Tel. 56 95 31, das.laimer@kjr-m.de