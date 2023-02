100 originale Olympiastadion-Strahler von 1972 zu vergeben: Wer möchte ein Stück Münchner Geschichte haben?

SWM Azubiprojekt „100 für 100“ zugunsten von „Ich will da rauf!“ e.V.

Fast 50 Jahre lang haben sie treue Dienste für Sport, Kultur und weitere Events geleistet: die originalen Flutlicht-Scheinwerfer im Münchner Olympiastadion. Im Olympia-Jubiläumsjahr 2022 fanden in München die European Championships statt. Bei den Anforderungen der heutigen Fernsehübertragungstechnik konnten die Oldies aus dem Jahr 1972 allerdings nicht mehr mithalten. Die SWM, die die technischen Betreiber des Olympiastadions sind, haben die Flutlicht-Beleuchtung in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde komplett durch moderne LED-Strahler ersetzt.

So ganz sang- und klanglos wollten sie dieses Stück Zeitgeschichte dennoch nicht gehen lassen. Daher haben sie ein besonderes Azubiprojekt ins Leben gerufen: 15 Auszubildende kaufmännischer Berufszweige bei den SWM haben aus Anlass des Jubiläums „50 Jahre Olympische Spiele in München“ das große Spendenprojekt „100 für 100“ entwickelt und setzen es in Eigenregie um. Fans haben bei diesem Projekt die einmalige Gelegenheit, diese Rarität mit Olympia-Vergangenheit zu bekommen. Ob Privatperson, Verein oder Unternehmen – jeder kann sich ein Stück Zeitgeschichte sichern und unterstützt damit auch noch den guten Zweck.

Um welche Strahler handelt es sich?

Die Scheinwerfer sind von Siemens, Modell 5NA 710, Material: Reinstaluminium. Die Dimensionen sind beeindruckend: Jeder Scheinwerfer hat mehr als 30 Kilogramm Gewicht und einen Glas-Durchmesser von 86 Zentimetern. Die Tiefe des Objekts beträgt 80 Zentimeter. Der ursprünglich am Strahler angebrachte rechteckige Bügel (siehe Foto oben) ist abmontiert, kann aber auf Wunsch mitgegeben werden.

Das Leuchtmittel im Inneren wurde entfernt. Der Scheinwerfer ist also nicht mehr funktionstüchtig und ein reines Dekorationsobjekt mit historischem Wert.

Ein Strahler kann vorab im SWM Kundencenter im U- und S-Bahn-Zwischengeschoss Marienplatz besichtigt werden. Dort ist er zu den regulären Öffnungszeiten ausgestellt. Das Gestell wurde von Azubis für die Präsentation gefertigt und ist nicht Teil der zu vergebenden Objekte.

Wie läuft das Projekt „100 für 100“?

Die SWM haben 100 Stück der originalen Olympiastadion-Scheinwerfer von 1972 gesichert. Sie geben an 100 Interessierte je ein Stück weiter. Wer einen solchen Strahler sein Eigen nennen möchte, spendet mindestens 100 Euro – gern mehr – an einen Münchner Verein, der die sportliche mit der sozialen Ader vereint: „Ich will da rauf“ e.V. ermöglicht gemeinsames Klettern von Menschen mit und ohne Behinderung. Die SWM Azubis wollen dies mit einer tollen Spendenaktion verbinden: Sie rufen alle auf, die einen solchen Strahler ihr Eigen nennen möchten, an den inklusiven Münchner Kletterverein „Ich will da rauf!“ e.V. zu spenden.

Bei „Ich will da rauf!“ klettern Menschen mit und ohne Behinderung regelmäßig und auf Augenhöhe miteinander. Seit 2008 gibt es dieses wertvolle inklusive Sportangebot in München. Auch auf großen Sportveranstaltungen ist der IWDR vertreten, wie 2022 auf dem Superbloom Festival im Olympiapark. Am mobilen Kletterturm konnten die Besucher*innen das Klettern ausprobieren, insbesondere Menschen mit Behinderung, die vielleicht gar nicht auf die Idee kämen, dass sie klettern können. Klettern kann jede*r!

Und so läuft das Spendenprojekt „100 für 100“:

Jede*r Interessierte erhält maximal einen Scheinwerfer.

Interessierte tätigen ihre Spende von 100 Euro oder mehr an „Ich will da rauf!“ e.V. direkt über die Spendenseite des Vereins: www.iwdr.de/100fuer100

Dabei stimmen sie zu, dass der IWDR den SWM ihren Namen und E-Mail für die Abholung des Scheinwerfers weiterleitet. Sie erhalten sofort eine Bestätigung des IWDR per E-Mail mit den Informationen zur Abholung.

Bitte beachten: Ende April werden die Scheinwerfer ausgegeben. Es ist ausschließlich Selbstabholung möglich. Die SWM können keine Transportleistung übernehmen. Das Transportfahrzeug des Abholers muss die erforderliche Kapazität haben, um den Scheinwerfer mit rund 30 Kilogramm Gewicht und den Maßen 77 x 86 x 80 Zentimeter zu tragen.

Die Spendenaktion läuft so lange, bis die 100 Scheinwerfer vergeben sind.

Die Spenden gehen vollständig und direkt von den Interessierten an den Verein „Ich will da rauf“ e.V.

Alle Infos zum Spendenprojekt: www.swm.de/100fuer100

Erste Scheinwerfer-Aktion war 2021

Vor der Modernisierung für die European Championships waren bereits 2020/21 rund 40 defekte Scheinwerfer aus dem Münchner Olympiastadion ausgemustert worden. Diese Maßnahme war notwendig, um die vorgeschriebene Beleuchtung für den dort spielenden Drittliga-Fußballverein herzustellen. Die ausgemusterten Scheinwerfer hatten die SWM 2021 an die Münchner Akademie der Bildenden Künste weitergegeben. Sie haben neue Wirkungsstätten in der Kunst und Kultur erhalten.