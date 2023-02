100 Punkte auf dem Konto: Red Bull München besiegt Bremerhaven

RBM – BHV 5:2 | Boyle: „Wir haben sehr solide 60 Minuten gezeigt.“

Nächster Dreier für Red Bull München. Der Spitzenreiter der PENNY DEL bezwang am 50. Spieltag die Pinguins Bremerhaven mit 5:2 (1:0|3:1|1:1). Vor 4.714 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Patrick Hager, Trevor Parkes, Justin Schütz, Ben Smith und Chris DeSousa für München. Das Team von Trainer Don Jackson knackte damit als erste Mannschaft in dieser DEL-Saison die 100-Punkte-Marke.

Spielverlauf

München spielte von Beginn an angriffslustig, Bremerhaven lauerte auf Konter. Hohes Tempo und wenige Unterbrechungen, doch zunächst ergaben sich keine Top-Chancen. Das änderte sich nach 15 Minuten. Beide Teams entwickelten immer mehr Zug zum Tor. Und als bei vier gegen vier Platz auf dem Eis war, schlugen die Red Bulls erstmals zu: Kapitän Hager (16.). traf zum 1:0-Pausenstand.

Kurzes Abtasten im zweiten Drittel, dann jubelten urplötzlich die Pinguins Bremerhaven: Scheibengewinn, blitzschneller Angriff, Tor durch Jan Urbas (24.). Nur drei Minuten später konterte München. DeSousa passte auf Parkes und der Angreifer stellte auf 2:1 für den Tabellenführer (27.). In der Folge erarbeiteten sich die Red Bulls ein klares Chancenplus, scheiterten aber ein ums andere Mal an Bremerhavens Goalie Maximilian Franzreb – bis Schütz in der 35. Minute allein auf ihn zusteuerte und zum 3:1 einnetzte. München ließ nicht locker und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Eine davon nutzte Smith in Überzahl – 4:1 (39.). Mit dieser klaren Führung ging es in die Pause.

Im Schlussabschnitt kamen die Gäste noch einmal zurück. Ziga Jeglic verkürzte im Powerplay auf 2:4 (45.). In der Folge hatten beide Teams gute Chancen, die endgültige Entscheidung fiel jedoch erst in der letzten Minute. Erst ging es turbulent vor dem Münchner Tor zu, schließlich setzte DeSousa per Empty-Net-Treffer den 5:2-Schlusspunkt.

Daryl Boyle:

„Wir haben sehr solide 60 Minuten gezeigt. Alle Spiele haben jetzt Playoff-Charakter. Und wir sind bereit.“

Tore:

1:0 | 15:52 | Patrick Hager

1:1 | 23:56 | Jan Urbas

2:1 | 26:28 | Trevor Parkes

3:1 | 34:23 | Justin Schütz

4:1 | 38:54 | Ben Smith

4:2 | 44:35 | Ziga Jeglic

5:2 | 59:01 | Chris DeSousa

Zuschauer:

4.714