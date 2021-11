11.11.2021 – 11:11 Uhr – Vorstellung des offiziellen Faschingsprinzenpaares und Kinderprinzenpaares der Landeshauptstadt München

Donnerstag, 11.11.2021 – 11:11 Uhr – Viktualienmarkt – Bühne im Biergarten der Familie Hochreiter.

Ab 10:00 Uhr – musikalisches warm-up

Mit großer Freude sind sie voll in der Planung für die kommende Faschingssaison und sind glücklich, dass wir die Tradition des Münchner Faschings, die von der Narrhalla seit 1893 gepflegt und gelebt wird, am 11.11. wieder in einer Präsenzveranstaltung fortführen dürfen. Das offizielle Grußwort der Landeshauptstadt spricht Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Im bunten Rahmenprogramm sorgen für musikalische Unterhaltung u.a. die Monaco Musik, „de Geschubstn“, bekannt aus den „Brettl-Spitzen“, Roland Hefter und erstmals seit Faschingsdienstag 2019 werden wieder die Marktweiber auftreten und mit ihrer „Linie 8“ das Publikum erfreuen.

Es gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der Bayer. Infektionsschutzmaßnahmen. Bitte beachten Sie, dass im Biergarten FFP2-Maske tragen erforderlich ist, sofern Sie nicht an einem Tisch sitzen.