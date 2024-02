12-Jähriger von unbekannten Mann mit Messer bedroht

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 13:50 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung

ein, dass es in einer Grünanlage in Obergiesing zu einer Bedrohungssituation mit einem

Messer gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur

Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem

unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden sei. Der Täter habe ein Messer in

der Hand gehalten, sich dieses an die Kehle angesetzt, Blickkontakt mit dem 12-Jährigen

gesucht und diesem symbolisch mit dem Tode gedroht. Im Anschluss sei der Mann in

Richtung einer nahen Unterkunft geflohen.

Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungen am Tatort,

konnte ein Tatverdächtiger in der besagten Unterkunft festgenommen werden. Bei dem

Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Iraker. Der Tatverdächtige war bei

Antreffen durch die Polizeikräfte alkoholisiert.

Das Kommissariat 24 (Bedrohungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.