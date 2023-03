12. Münchner Sportfestival am 9. Juli am Königsplatz

Die Münchner*innen sporteln wieder zwischen Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung: Am 9. Juli 2023 (10-18 Uhr) veranstaltet das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München das 12. Münchner Sportfestival wieder live vor Ort am Königsplatz. Nach einer dreijährigen Corona-Pause stehen in diesem Jahr mehr als 90 Sportarten beim „Sportfest für alle“ zum Ausprobieren und Mitmachen für alle Interessierten bereit.

Als Highlight für alle Zuschauer*innen misst sich bei den diesjährigen „Munich Trickline Masters by Gibbon“ die internationale Slackline-Elite, darunter Alisson Ferreira und Rikuto Nakamura. Die Bewerbung für eine der vier Wildcards bei den „Munich Trickline Masters“ ist bis zum 15. Mai 2023 hier möglich – teilnehmen kann jede*r. Eine weitere Attraktion zum Zuschauen und Testen ist der große „Ninja Parcours“, bei dem maximale Körperbeherrschung gefragt sein wird. Hier wird am Sonntag der „Minga Warrior 2023“ ermittelt.

Der Eintritt zum gesamten Angebot des Münchner Sportfestivals ist kostenlos.