13-Jähriger mit Pfefferspray attackiert und beraubt – Sendling

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf der Plinganserstraße. Unvermittelt traten drei bislang unbekannte männliche Täter an ihn heran und forderten ihn auf, seine Jacke auszuhändigen.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, nahm einer der Täter den 13-Jährigen in den Schwitzkasten. Aufgrund der Gegenwehr setzte ein weiterer Täter Pfefferspray gegen den 13-Jährigen ein. Letztendlich händigte der 13-Jährige seine Jacke aus, woraufhin die Täter von ihm abließen und sich fußläufig mit der Tatbeute entfernten. In der Jacke befanden sich ein Mobiltelefon und die Wohnungsschlüssel des 13-Jährigen.

Der 13-Jährige begab sich nach Hause und erstattete im Nachgang mit seiner Mutter Anzeige auf einer Münchner Polizeiinspektion. Durch den Vorfall wurde der 13-Jährige leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulöses Erscheinungsbild, hellerer Teint; schwarze Kapuzenjacken, schwarze Sportschuhe; teilweise mit Jeans bekleidet und mit Schals/Bandanas vermummt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße, Lindenschmitstraße und Am Harras (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.