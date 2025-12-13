13. Nummer-1-Album: Depeche Mode überholen Madonna und Robbie Williams

Depeche Mode landen mit „Memento Mori: Mexico City“ ihr 13. Nummer-1-Album in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Ein neuer Rekord, denn dies hat kein internationaler Artist jemals erreicht – nicht mal Madonna oder Robbie Williams, deren zwölf Nummer-1-Werke die Synthie-Pop-Legenden jetzt übertroffen haben. Zwei weitere Konzertmitschnitte komplettieren das Podium, nämlich „Coming Home Live“ der Scorpions (zwei) und Roland Kaisers „Roland Kaiser – 50 Jahre. Alle Hits. Live“ (drei).

Für noch mehr Live-Stimmung sorgen die Neuzugänge Nick Cave & The Bad Seeds („Live God“, 14) und Olivia Rodrigo („Live from Glastonbury (A BBC Recording)“, 15). Die Vorwochensieger von Kraftklub („Sterben in Karl-Marx-Stadt“) rutschen an die achte Stelle und sind von 22 Weihnachtsalben umgeben, darunter Michael Bublés „Christmas“ (fünf), „Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“ von Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche (13) und Rolf Zuckowskis „Winterkinder …auf der Suche nach Weihnachten“ (16).

In den Single-Charts legt Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“) nach ihrem Allzeit-Rekord in der vergangenen Woche eine kleine Verschnaufpause ein. Die US-Sängerin zieht sich an die zweite Position zurück und überlässt Wham! („Last Christmas“) den Spitzenplatz. Insgesamt sind bereits 50 Festtagslieder vertreten. In der Top 20 stellen sich einzig Taylor Swift („The Fate Of Ophelia“, drei) und der „KPop Demon Hunters“-Song „Golden“ (15) diesem Ansturm entgegen.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.