14-Jährige von abgestellten Güterwagen geholt – Bundespolizei am Südbahnhof gefordert

Bei Personen im Gleis ist stets höchste Vorsicht angebracht. Stets herrscht Lebensgefahr!

Am Freitagabend (30. September) mussten Bundespolizisten am Südbahnhof drei 14-Jährige von einem Güterwagen holen.

Gegen 21 Uhr meldete ein Triebfahrzeugführer, der seine S-Bahn am Südbahnhof abstellte, drei Jugendliche, die auf einem Güterwagen herumkraxelten. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren Bundespolizisten zur Tumblingerstraße um nach den Jugendlichen zu suchen. Mit im Einsatz Streifen der Landespolizei sowie ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim.

Im Rahmen der nächtlichen Absuche wurden drei 14-Jährige, sitzend auf dem abgestellten Güterwagen, angetroffen. Die drei aus Sendling bzw. der Maxvorstadt wurden von den Beamten aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Trotz sogenannter „Gefährderansprache“, bei der auf die Gefahren im Gleisbereich hingewiesen wurde, werden die drei und ihre Erziehungsberechtigten demnächst eine Einladung zu einem „Kriminalpräventionsgespräch“ erhalten. Die Erziehungsberechtigten konnten die drei Jungs deutscher bzw. deutsch-türkischer Nationalität am Revier der Bundespolizei im Ostbahnhof abholen. Bei präventiven Einsätzen kann die Bundespolizei die durch den Einsatz entstehenden Kosten für den Einsatz in Rechnung stellen. Dabei kommen schnell hohe vierstellige Beträge zusammen.

Die Bundespolizeiinspektion München warnt eindringlich vor den Gefahren auf Bahnanlagen, insbesondere durch Bahnstrom. Die Gefahren, die von Stromleitungen ausgehen, werden oft unterschätzt; gerade auch bei den aktuell herrschenden nießligen, regnerischen Wetterbedingungen. Bereits die Nähe zu einer Bahnoberleitung genügt für einen Stromüberschlag. Der Strom, der rund eintausend Ampere und 15.000 Volt führenden Bahnoberleitung (rund 65mal mehr als in den Steckdosen zu Hause) ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde zu gelangen. Der menschliche Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Er ist in diesem Moment der leitende Gegenstand. Die Folgen sind starke bis tödliche Verbrennungen. Über-lebende leiden oft ein Leben lang an den Verletzungen.

Die Bundespolizei warnt insbesondere Kinder und Jugendliche:

auf keinen Fall Gegenstände in die Bahnoberleitung werfen

mit keinen Stock, Draht oder anderen Gegenständen von einer Brücke oder vom Boden aus versuchen die Bahnoberleitung zu berühren

kein Wasser oder Getränk auf die Oberleitung kippen und keinesfalls auf die Oberleitung urinieren

Zum bevorstehenden Herbst weist die Bundespolizei auch explizit drauf hin, in Bahn- und Oberleitungsnähe keine Drachen steigen zu lassen!

Mehr zu dem Thema findet sich auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen.