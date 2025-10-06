15-Jährige entgeht knapp der Vergewaltigung – Zeugenaufruf

Am Sonntag, 05.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in einer Parkanlage am Tassiloplatz
zu einem Sexual- und Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 15-jährigen Deutschen.
Als diese die Parkanlage verließ, sei ihr ein unbekannter Mann gefolgt. Dieser habe sie
von hinten gepackt und versucht, ihr die Hose herunter zu ziehen. Außerdem habe er sie
mit einem Stein am Kopf leicht verletzt.
Die 15-Jährige konnte sich losreißen, woraufhin der Unbekannte in Richtung
Welfenstraße flüchtete. Sie begab sich nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt
wurde.
Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergaben keine neuen Hinweise auf den Täter.
Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 180 cm groß; komplett schwarz gekleidet, trug Skimaske und Sonnenbrille
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Tassiloplatzes, Welfenstraße,
Balanstraße und Orleansstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang
mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem
Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen
Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.