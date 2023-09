15. Münchner Orgelherbst 01.10. bis 15.10.2023

Internationales Orgelfestival in St. Michael/München – Zum fünfzehnten Mal geht im Oktober unter der künstlerischen Leitung von Peter Kofler der Münchner Orgelherbst in der Jesuitenkirche St. Michael mit einem anspruchsvollen Programm und viel beachteten internationalen Künstlern an den Start.

Der schwedische Starorganist Gunnar Idenstam eröffnet am Sonntag, den 1. Oktober um 16:00 Uhr das Festival an der Rieger-Orgel.

Zum ersten Mal findet im Rahmen des Festivals ein Liederabend im Michaelssaal statt. Der bekannte Tenor Julian Prégardien wird am 4. Oktober zusammen mit der belgischen Pianistin Els Biesemans Schubert’s „Die Schöne Müllerin“ im Michaelssaal aufführen.

Der junge deutsche Organist und mehrfache Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe – Sebastian Heindl – ist am 6. Oktober auf der Michaelsorgel zu hören.

Bereits zum vierten Mal gibt es ein Programm für Kinder beim Orgelfestival. Am 08. Oktober um 16:00 Uhr wird auf der Orgelempore die Orgelgeschichte „Im Palast der Königin oder: Wenn der Wind Musik macht“ von Sabine Skudlik aufgeführt. Der Text, von einem Sprecher vorgetragen, ist mit Orgelmusik verknüpft, wobei sowohl Zitate aus sehr bekannten Stücken (Bach, Mozart, Verdi u.a.) anklingen als auch Improvisationen und lautmalerische Geräusche. Ganz nebenbei erfährt man, zu welch großer klanglicher Vielseitigkeit die Orgel imstande ist und dass es eigentlich der Wind ist, der die Musik macht! Herzliche Einladung an alle Familien!

In der Reihe „Musik zur Nacht“, welche in diesem Jahr wieder in der Kreuzkapelle stattfindet, gastiert am 11. Oktober das Barockensemble „L´ Accademia Giocosa“ mit Werken von Mozart, Haydn, Beethoven und Boccherini.

Der weltweit gefeierte ungarische Organist László Fassang gestaltet das Abendprogramm am 13. Oktober. Den Schlussakkord im internationalen „Künstler-Reigen“ des Orgelherbstes setzt Michaelsorganist Peter Kofler am 15. Oktober um 16:00 Uhr.

Visuelles Extra bei allen Orgelkonzerten: Was auf der Orgelempore geschieht, wird auf eine große Leinwand im Kirchenschiff übertragen.

Eintrittspreise: 15,00 | 10,00 | 5,00 Euro

(Ermäßigte Preise für Schüler und Studenten)

Hinweise:

– Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt

Adresse:

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

80331 München

Allgemeines:

Weitere Informationen zu den Konzertprogrammen, Künstlern und Konzertkarten finden Sie unter www.muenchner-orgelherbst.de

KONZERTTERMINE

Sonntag 01.10.2023 – 16:00

Orgelkonzert mit Gunnar Idenstam

Werke von Bach, Lully, Donat, Idenstam

Mittwoch 04.10.2023 – 20:00

Liederabend im Michaelssaal

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin

Julian Prégardien, Tenor

Els Biesemans, Hammerklavier

Freitag 06.10.2023 – 20:00

Orgelkonzert Sebastian Heindl

Werke von Bach, Mozart, Schumann, Wieck-Schumann, Heindl

Sonntag 08.10.2023 – 16:00

Orgel für Kinder auf der Orgelempore

“Im Palast der Königin” oder: “Wenn der Wind Musik macht”

Eine Geschichte mit Orgelmusik von Sabine Skudlik mit dem Michaelsorganisten Peter Kofler, gesprochen von Dr. Frank Höndgen

Eintritt frei, Spenden erbeten

Mittwoch 11.10.2023 – 20:00

Musik zur Nacht in der Kreuzkapelle

mit der ‘L ‘Accademia Giocosa”

Werke von Mozart, Beethoven, Haydn und Boccherini

Marije Grevink und Valérie Gillard, Violinen

Hanno Simons, Violoncello

Peter Kofler, Orgel

Freitag 13.10.2023 – 20:00

Orgelkonzert mit László Fassang

Werke von Frescobaldi, Bach, Dupré, Antalffy, Ligeti und Improvisation

Sonntag 15.10.2023 – 16:00

Orgelkonzert mit Peter Kofler

Werke von Bach, Mendelssohn, Schumann und Reger