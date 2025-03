150 Jahre Tram in München: Historische Fahrzeuge werden saniert

München freut sich auf ein großes Jubiläum im kommenden Jahr: Am 21. Oktober 2026 heißt es „150 Jahre Tram“ in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Stadtwerke München (SWM) wollen den Geburtstag zusammen mit allen Münchnerinnen und Münchnern sowie den Gästen der Stadt gebührend feiern. Die Vorbereitungen für das Jubiläumsprogramm beginnen in diesen Tagen. Neben den modernen Zügen sollen dabei auch die historischen Fahrzeuge eine besondere Rolle spielen. SWM und MVG werden daher fünf Triebwagen und vier Beiwagen früherer Fahrzeug-Generationen sanieren.

Fahrzeuge werden für Tram-Korso technisch und optisch instandgesetzt

Die historischen Fahrzeuge sollen pünktlich zur Geburtstagsfeier in einem Korso aus modernen und historischen Zügen zu sehen sein. Zu diesem Zweck werden die Trieb- und Beiwagen in den kommenden 1,5 Jahren technisch und optisch instandgesetzt. Zu den erforderlichen Maßnahmen zählen unter anderem die Ertüchtigung der Stromversorgung, Arbeiten an Elektrik und Fahrwerken, Reparaturen an den Wagenkästen und Ausbesserungen in den Fahrgasträumen. Außerdem sind Inspektionen erforderlich und Genehmigungen bei der Technischen Aufsichtsbehörde einzuholen.

SWM/MVG hatten die teils über 100 Jahre alten Wagen seit Ende 2024 durch eine Ingenieurberatung begutachten lassen. Ergebnis war, dass alle Fahrzeuge grundsätzlich wieder fahrbereit gemacht werden können. Sie sollen nach Möglichkeit so weit hergerichtet werden, dass sie zum 150. Geburtstag der Tram auch einige Runden mit Fahrgästen drehen können. Über weitere mögliche Sanierungsschritte wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Ein Teil der Arbeiten wird in den Fachwerkstätten der SWM/MVG in eigener Regie erledigt. Größere Reparaturen sollen fremdvergeben werden. Der Verein der Freunde des Münchner Trambahnmuseums wird ebenfalls in die Aufbereitung einbezogen.

Tram prägt das Gesicht der Stadt und hat die höchsten Sympathiewerte

Ingo Wortmann, MVG-Chef und SWM Geschäftsführer Mobilität: „Die Trambahn prägt das Gesicht der Stadt und das Lebensfühl der Menschen in München. Zum Jubiläum wollen wir einen weiten Bogen von der eindrucksvollen Geschichte der Straßenbahn bis zu ihrer wachsenden Bedeutung für unsere heutige Mobilität spannen. Unsere moderne Flotte und die Neubaustrecken im Westen, Norden und Osten der Stadt wären ohne das historische Erbe der Tram seit 1876 nicht denkbar. Daher erneuern wir bis Oktober 2026 neun Wagen, die zum 150. Geburtstag wieder in einem Korso präsentiert und eingesetzt werden sollen. Wir freuen uns schon jetzt auf das Jubiläumsjahr.“

Die Tram ist das MVG-Verkehrsmittel mit den höchsten Sympathie-werten. Sie beförderte zuletzt rund 120 Millionen Fahrgäste pro Jahr auf einem Streckennetz von 83 Kilometern mit 174 Haltestellen. Ihr Netz soll bis 2030 um rund 15 Kilometer Neubaustrecke ausgebaut werden. Zusätzlich wird der Bestand Jahr für Jahr umfangreich erneuert und schrittweise barrierefrei ausgebaut. Der Fuhrpark wächst mit: Flotte und Fahrzeuge werden größer, etwa durch die 73 neuen Avenio-Vierteiler, die Doppeltraktionen auf der Linie 20 (48 Meter) und die künftige Neubeschaffung von Zügen mit 56 Meter Länge.