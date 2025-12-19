16-Jähriger vermutlich an Drogenintoxikation verstorben

Nach derzeitigem Ermittlungsstand feierten mehrere Jugendliche und Heranwachsende in der Nacht von Montag, 15.12.2025, auf Dienstag, 16.12.2025, in einem Hotel im Landkreis München eine Party. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert. Infolge dessen verstarb ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Bayern. Der Polizeinotruf wurde gegen 05:45 Uhr darüber informiert. Zwei weitere Personen im Alter von 16 und 18 Jahren kamen aufgrund ihrer Mischintoxikation zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Am späten Vormittag wurde der Polizei bekannt, dass ein weiterer Jugendlicher im Alter von 17 Jahren, der im Zusammenhang mit der Party stand, zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Todesursache des 16-Jährgen, die Herkunft der Betäubungsmittel und etwaige Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die derzeit vom Kommissariat 12 geführt werden.