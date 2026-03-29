17.04. – 10.05.2026: 60 Jahre Münchner Frühlingsfest

Wenn auf der Theresienwiese wieder die ersten Fahrgeschäfte ihre Runden drehen und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, ist klar: München startet in die Open-Air-Saison! Vom 17. April bis 10. Mai 2026 heißt es ganze 17 Tage lang feiern, schlemmen und genießen – und diesmal sogar mit Extra-Grund: 60 Jahre Frühlingsfest! 🎉

Zum Jubiläum wird ordentlich draufgelegt: Drei Wochen Volksfest-Feeling mit noch mehr Zeit für gute Laune, gemütliche Biergartenmomente und actionreiche Fahrgeschäfte. Der offizielle Startschuss fällt traditionell mit dem Anstich – wenn Wiesn-Chef Christian Scharpf am 17. April um 16 Uhr im Hippodrom das erste Fass anzapft. O’zapft is!

Mehr als 100 Schausteller bringen alles mit, was das Herz begehrt: von rasanten Attraktionen über klassische Buden bis hin zu süßen Versuchungen und herzhaften Schmankerln. Und klar – auch vegetarisch und vegan wird’s richtig lecker.

Dazu gibt’s ein buntes Rahmenprogramm, das keine Wünsche offenlässt:

🎡 Der legendäre BRK-Flohmarkt

🚗 Das nostalgische Oldtimertreffen des ACM

👨‍👩‍👧‍👦 Entspannte Familientage

🎆 Stimmungsvolle Feuerwerke

🎺 Und beim Tag des Brauchtums zeigt sich Bayern von seiner schönsten Seite

Kurz gesagt: Das Münchner Frühlingsfest ist dein perfekter Mix aus Tradition, Spaß und Frühlingsgefühlen – ein Ort, an dem man den Alltag einfach mal vergisst und das Leben feiert. 🌷✨