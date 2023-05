17. Airportlauf am Münchner Flughafen

Mehr als 700 Läuferinnen und Läufer starteten heute bei frühlingshaften Temperaturen am Flughafen München beim diesjährigen Airportlauf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flughafen München GmbH (FMG), ihrer Tochtergesellschaften sowie der am Airport ansässigen Fluggesellschaften, Behörden und Unternehmen, verteilten sich auf vier Disziplinen: Von der 5-Kilometer-Lauf- und Walking-Strecke über die 11-Kilometer-Strecke bis hin zum Halbmarathon mit 21 Kilometern. Es war der erste Airportlauf nach der Corona-Pandemie und fand in diesem Jahr zum insgesamt 17. Mal statt.

Mit von der Partie war auch Flughafenchef Jost Lammers, der die 11-Kilometer-Strecke lief. Traditionell wird der Lauf in enger Zusammenarbeit von FMG und der Polizeiinspektion Flughafen München organisiert. Die Startgebühren werden vollständig an den Sozialverein der Polizeiinspektion Flughafen München und dem Flughafenverein München e. V. gespendet.