17-Jähriger stürzt aus dem zweiten Obergeschoss – Thalkirchen

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss eines Beherbergungsbetriebes. Nach den ersten Ermittlungen wollte der 17-Jährige eine Zigarette rauchen und aufgrund des Rauchverbotes im Zimmer stieg er über das Fenster auf einen Mauervorsprung vor dem Fenster.

Der 17-Jährige war alkoholisiert und stürzte von dort aus circa sieben Meter in die Tiefe. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt. Mehrere Zeugen des Vorfalls leisteten dem Verletzten erste Hilfe und alarmierten den Notruf.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei fuhren zu der Örtlichkeit, der 17-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von der Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Nach den momentanen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein fremdes Verschulden am Unfall.

Für die Betreuung der Zeugen wurde ein Team der Krisenintervention hinzugezogen.