17 Years Pacha München – Prominente Gäste feiern legendäre Jubiläumsparty

Unglaubliche 17 Jahre Pacha München – das musste gefeiert werden! Die Münchner Club-Institution feierte seinen Geburtstag und veranstaltete, wie bereits in so vielen Nächten zuvor, eine unvergessliche Party.

„Mit uns ist gut Kirschen essen!“, sagen Pacha-Geschäftsführer Michi Kern und Bardia Torabi, General Manager des Roomers Munich. In diesem Sinne waren an diesem besonderen Geburtstag auch einige Specials geboten: Eine Live Performance von „Hercules and Love Affair“, ein Musikprojekt des New Yorker DJs Andrew Butler sowie ein preisgekröntes Barkonzept:

Die „Bar by Roomers Munich“ servierte den Gästen eigene Drink-Kreationen im bereits mehrfach ausgezeichneten Roomers Style mit ausgefallenen Zutaten wie Shochu-Infusionen, Pandan-Blätter oder Shiso-Kresse.

Auch kulinarisch bekam das Pacha vom Roomers Munich zum 17. Geburtstag Unterstützung: Matthias Stuber (Executive Chef Roomers Munich) bereitete für die Gäste im VIP-Bereich junge, moderne bayerische Küche zu.

Das Pacha konnte zudem rund 400 Gäste, darunter auch einige prominente Kirschen-Fans wie Regisseure David Dietl (Sohn von Filmregisseur Helmut Dietl), Schauspieler Mariella Ahrens, Nicole Belstler-Böttcher und Dieter Landuris, Sänger Dave Kaufmann sowie die Moderatorinnen Lisa Loch und Sarah Winkhaus begrüßen.