19-jähriger im Gleisbereich von U-Bahn erfasst und schwer verletzt

Am Freitag, 19.12.2025, gegen 04:20 Uhr, befand sich ein 19-jähriger Mann am Bahnsteig des U-Bahnhaltestelle Stiglmaierplatz. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der Mann augenscheinlich das Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt in den Gleisbereich.

Zur selben Zeit fuhr eine U-Bahn der Linie U1 in den Bahnhof ein. Als der Fahrer die im Gleis liegende Person bemerkte, leitete er umgehend eine Sofortbremsung ein. Der 19-Jährige geriet zwar unter den einfahrenden Zug, wurde jedoch von einem Schutzbügel des Fahrzeugs aufgefangen und vor dem Radwerk hergeschoben, sodass er nicht überfahren wurde.

Nachdem der Polizeinotruf 110 über die Leitstelle der MVG informiert wurde, wurden sofort mehrere Streifen sowie Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 19-Jährige konnte durch die Feuerwehr geborgen werden.

Durch den Vorfall wurde der 19-Jährige mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Videomaterial der Bahnsteigüberwachung wurde sichergestellt und wird nun weiter ausgewertet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen.