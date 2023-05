19-Jähriger niedergeschlagen und beraubt

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz von drei bislang unbekannten Tätern angegangen. Diese drei traktierten den 19-Jährigen mehrfach mit Faustschlägen und Tritten, bis dieser am Boden liegen blieb. Danach entwendeten sie die Geldbörse des 19-Jährigen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der 19-Jährige blieb am Tatort zurück und wurde circa eine Stunde später von einem unbeteiligten Passanten aufgefunden. Dieser verständigte unverzüglich den Notruf der Polizei 110. Fahndungsmaßnahmen vor Ort brachten aufgrund des großen Zeitverzugs keine neuen Erkenntnisse.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 19-Jährigen konnte keine weitere Täterbeschreibung erbracht werden.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pettenkoferstraße, St.-Pauls-Platz, Bavariaring (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.