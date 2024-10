2. DackelRace und Premiere der DogWorld am 3. November in der Motorworld München

Auf die Plätze, fertig, wau! Am 3. November 2024 heißt es beim „2. Münchner DackelRace powered by ALLIANZ“ wieder: Leinen los und ab geht die Post. Das rasante Dackelrennen ist Highlight der ersten „DogWorld“, einem neuen Hunde- und Lifestyle-Festival in der Motorworld München. Das Event findet von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist für Besucher kostenfrei.



Die DogWorld bietet einen Marktplatz mit 70 Ausstellern sowie eine vielfältige Palette an Aktivitäten, Shows und Workshops, die speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Hunden und ihren Besitzern zugeschnitten sind: Von spannenden Agility-Workshops über relaxte Wellness-Angebote bis hin zu unterhaltsamen Promi-Talks und Vorträgen zu verschiedenen Themen. Highlight des Festivals ist das 2. Münchner DackelRace, dessen Premiere im vergangenen Jahr 15.000 Besucher angezogen hat. Zuschauer sind auch dieses Mal wieder herzlich willkommen.



2. Münchner DackelRace powered by ALLIANZ



Insgesamt starten bei dem diesjährigen DackelRace 70 Dackel in fünf verschiedenen Startklassen: Neben den Klassen Zwerg/Kaninchen bis 5 kg, Zwerg bis 7 kg und Standard ab 7 kg sowie Mixed gibt es erneut eine Inklusionsklasse für Dackel mit Handicap. Am Vormittag finden die Qualifikationsläufe statt, am Nachmittag folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Für die präzise Zeitnahme sorgt das professionelle Chip-Tracking-System von DataSport, das auch beim München Marathon zum Einsatz kommt. Die Strecke im Dampfdom der Motorworld München ist 40 Meter lang und mit einem griffsicheren Untergrund ausgestattet.



Das Teilnehmerfeld ist international. Die Dackel kommen aus ganz Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien und anderen Ländern nach München. Auch der Sieger des ersten DackelRace im vergangenen Jahr, Luitpold, ist wieder dabei, um seinen Titel zu verteidigen. Die Konkurrenz ist jedoch groß, denn unter den Startern sind auch Gewinner von anderen Dackelrennen, darunter Peaches, die dieses Jahr bereits das Melpitzer Dackelrennen in Sachsen für sich entschieden hat.



Für die zugelassenen Münchner Teilnehmer wird es am Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 17 Uhr in der Motorworld München einen Vorab-Check-in mit einem öffentlichen „DackelWiegen“ geben. Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich, die Startplätze sind bereits vergeben.



DogWorld powered by McGroomer



Die DogWorld bietet spannende Talks, Präsentationen sowie prominente Tierliebhaber. So agiert Diana Eichhorn, die viele Jahre durch die beliebte VOX-Sendung „hundkatzemaus“ geführt hat, als Moderatorin auf der Hauptbühne. Francisco de Vasconcellos, ebenfalls bekannt aus „hundkatzemaus“, wird als Tierfriseur zu sehen sein. Zudem sind Sarah und Jean-Fred Noël, Starcoiffeure aus der RTL+-Doku „Die Hundefriseure – Profis für alle Felle“, vor Ort.



Revolutionäre Ansätze und neue Erkenntnisse bringt Ulrike Meder in ihrem Vortrag „Hundebegegnungen – Hunde- und Menschenverhalten“ mit. Die zertifizierte Hundetrainerin und Expertin für Hundepsychologie hat bereits eng mit TV-Coach Cesar Millan sowie anderen international renommierten Hundeverhaltenstherapeuten zusammengearbeitet. Darüber hinaus umfasst das Programm der DogWorld weitere Vorträge und Master Classes zu Themen wie Erziehung, Gesundheit oder auch Kind mit Hund.



Ein weiteres Highlight ist die Bühnenshow. Cora Czermak tritt mit drei ihrer Hunde auf und zeigt eine DogDance-Performance. 2025 fährt sie mit dem Team der Deutschen DogDance Nationalmannschaft zur Europa- und Weltmeisterschaft.



Wer mit seinem Hund selbst aktiv werden möchte, absolviert unter der Anleitung von Trainer Manuel Krupa (Hundeschule „A Hund is a scho“) den Indoor-Agility-Parcours oder entspannt mit seinem eigenen Hund beim DogYoga.



Ergänzend können sich Besucher auf den DogMarket mit insgesamt rund 70 Ausstellern aus ganz Deutschland freuen, darunter Manufakturen, Zubehöranbieter, Futter-Spezialisten, Hundefotografen (z.B. Markus Heber mit Under-Dog-Aufnahme-Studio vor Ort), Künstler, Spezialisten für Tierphysiotherapie und Rehabilitation, das Tierheim und die Tiertafel München, weitere Tierschutzorganisationen und viele mehr.



Das I-Tüpfelchen für Besucher mit Vierbeiner ist ein kostenfreies Hunde-Portrait, das Hundefotografin Karo Palme in ihrem „Pfotrait-Studio“ auf der DogWorld macht – passend zur Jahreszeit bereits in einem weihnachtlichen Setting.

Zu beachten gilt: Besucher mit Hund müssen einen gültigen Impfausweis für das Tier mit sich führen. Zudem sind ausschließlich sozial angepasste und verträgliche Hunde auf dem Gelände erlaubt. Diese sind an der Leine zu führen.



Weitere Informationen:

www.motorworld.de/muenchen/dackelrace-dogworld/

https://www.instagram.com/dogworld_muenchen/