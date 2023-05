2. Juni: Kino, Mond & Sterne startet in die Open-Air Kino-Saison 2023

Fr., 02.06. Eröffnungsfilm. Guglhupfgeschwader

Sa., 03.06. Avatar: The Way of Water

So., 04.06. Einfach mal was Schönes

Mo., 05.06. European Outdoor Film Tour (OmU)

Di., 06.06. PREMIERE mit Filmteam: Straight Outta Giasing – Die Geschichte vom Giesinger Bräu

Mi., 07.06. Triangle of Sadness

Do., 08.06. The Whale

Fr., 09.06. John Wick: Kapitel 4

Sa., 10.06. Der Super Mario Bros. Film

So., 11.06. The Banshees of Inisherin

Mo., 12.06. Int. Ocean Film Tour Vol.9 (OmU)

Di., 13.06. Geheimtipp München präsentiert: Sisu

Mi., 14.06. Zusatz-PREMIERE mit Filmteam: Straight Outta Giasing – Die Geschichte vom Giesinger Bräu

Do., 15.06. Oskars Kleid

Fr., 16.06. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sa., 17.06. Manta Manta – Zwoter Teil

So., 18.06. The Menu

Mo., 19.06. European Outdoor Film Tour (OmU)

Di., 20.06. PREMIERE mit Filmteam: Die Rumba-Therapie

Mi., 21.06. PREMIERE mit Filmteam: Abenteuerland

Do., 22.06. Der Gesang der Flusskrebse

Fr., 23.06. tba

Sa., 24. – Fr., 30.06. Filmfest München zu Gast bei Kino, Mond & Sterne

Sa., 24.06. Weißt du noch (dt. m. engl. UT)

So., 25.06. Il primo giorno della mia vita (ital. m. engl. UT)

Mo., 26.06. One for the Road (dt. m. engl. UT)

Di., 27.06. When You Finish Saving The World (engl. OV)

Mi., 28.06. Alma & Oskar (dt. m. engl. UT)

Do., 29.06. Last Contact (engl. OV)