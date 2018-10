2. Oberbayerische Witzemeisterschaft am 10. November 2018 in Ebersberg

München, 16. Oktober 2018: Ein Abend mit Lachgarantie! Für alle Oberbayern, die gerne herzlich lachen, ist die 2. Oberbayerische Witzemeisterschaft der „Place to be“. In diesem Jahr findet die lustigste Veranstaltung Oberbayerns am 10. November um 20.00 Uhr im Alten Speicher in Ebersberg statt. Die Gäste dürfen sich auf einen bunten Abend mit Musik, Kabarett, oberbayerischer Tradition und hervorragenden Witzen freuen. Eine erstklassige Jury, rund um die Comedy-Stars Da Addnfahrer und Da Bobbe sowie Volkstheater-Legende Gerda Steiner, kürt den Oberbayerischen Witzemeister 2018. Interessierte Teilnehmer können sich noch bis einer Woche vor der Veranstaltung online bewerben. Die Oberbayerische Witzemeisterschaft ist Teil der Bayerischen Witzemeisterschaft.

Die 2. Oberbayerische Witzemeisterschaft

Die Oberbayern gelten als weltoffen und dennoch sehr heimatverbunden. Tradition und Brauchtum wird hier hochgehalten. Darüber hinaus sind sie überaus humorvoll. Veranstaltungen, die Komik und Tradition miteinander vereinen, erfreuen sich daher großer Beliebtheit. Getreu dem Motto „Erscheinen Sie, sonst weinen Sie“, verspricht die außergewöhnliche Veranstaltung einen amüsanten und kurzweiligen Abend. Nach dem durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr setzen die Veranstalter erneut auf eine gelungene Mischung aus lustigen Witzen, erzählt von enthusiastischen Amateuren, und erstklassigen Showeinlagen bekannter Comedy-Größen aus der Region. Hier bleibt kein Auge trocken!

Auf der Bühne stehen primär Hobby-Humoristen. Jeder, der gerne seine Mitmenschen zum Lachen bringt, ist eingeladen an dem lustigen Wettstreit teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt schnell und einfach über ein Kontaktformular auf der Homepage. Die Veranstalter freuen sich auch über kurzfristige Anmeldungen. In zehn vorab bekannten Kategorien erzählen die Teilnehmer auf der großen Showbühne ihre persönlichen Lieblingswitze. Bewertet werden die Witze von einer prominenten Jury aus den Bereichen Kabarett und Comedy sowie Theater, welche vor Ort zudem einen Einblick in ihr Können gewähren. Zu den hochkarätigen Jury-Mitgliedern zählt in diesem Jahr unter anderem Da Addnfahrer. Die Videos des Youtube-Stars mit dem groben Humor haben vor allem bei der jüngeren Generation Kultstatus. Zudem prämiert Da Bobbe den besten Witzerzähler des Regierungsbezirks. Der Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreis 2015 begeistert mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Kabarettprogramm „Zefix!“. Ebenfalls mit in der Jury ist Gerda Steiner. Die beliebte Volkstheater-Schauspielerin wurde vor allem durch Peter Steiners Theaterstadl bekannt. Darüber hinaus machte sie sich als Theaterintendantin, Moderatorin und Sängerin einen Namen.

Tickets für die Oberbayerische Witzemeisterschaft am Samstag, 10. November 2018, im Alten Speicher in Ebersberg gibt für 23 Euro (Kategorie I), 20 Euro (Kategorie II) bzw. 17 Euro (Kategorie III) im Vorverkauf unter www.witzemeisterschaft.de. Veranstaltungsbeginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr.

Die Bayerische Witzemeisterschaft

Was 2009 als Idee unter Freunden entstand, hat sich in den letzten Jahren zu einer überaus illustren Veranstaltungsreihe etabliert. Jahr für Jahr sucht das Team rund um den Veranstalter und Ideengeber Harald Meier den besten Witzeerzähler in den verschiedenen Regionen in Bayern. Inzwischen zieht die Reihe über 1.500 Besucher aus Bayern und darüber hinaus an. Im Anschluss findet online die Wahl zum Bayerischen Witzemeister statt. Letztes Jahr konnte sich der Oberpfälzer Witzemeister Marcus Lukas alias Gstanzlsänga Lucky gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Inzwischen verfügt er über ein eigenes, überaus erfolgreiches Kabarettprogramm.

Weitere Informationen unter: www.witzemeisterschaft.de