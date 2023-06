2. Stadtteilfest Freiham am 1. Juli 2023

Am Samstag, 01. Juli 2023 feiert der neue Münchner Stadtteil Freiham sein zweites Straßenfest. In der Zeit zwischen 15 und 21 Uhr verwandelt sich die Grete-Weil-Straße, zwischen der Aubinger Allee und dem Hans-Clarin-Weg, in einen Boulevard, auf dem sich Freihamer*innen, Nicht-Freihamer*innen und alle Interessierten begegnen, austauschen und sich über die Zukunft des Stadtteils informieren können.

An 40 Informations- und Mitmach-Ständen für Groß und Klein stellen Einrichtung, Initiativen, Bauherr*innen und Vertreter*innen der Stadtverwaltung sich und ihre Arbeit in Freiham vor. Das Stadtteilmanagement Freiham organisiert das Stadtteilfest Freiham zusammen mit den Aktiven aus dem Stadtteil im Auftrag der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung.

Das Stadtteilkulturzentrum sorgt zudem für ein buntes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. So werden von 15 bis 21 Uhr u.a. Gündalein, OperaBrass der Bayerischen Staatsoper, Grenzenlos e.V. – interaktives Musiktheater, Oysters Midnight sowie das Ogaro Ensemble auftreten.

Bei dem Stadtteilfest werden viele Menschen sichtbar, die sich bereits seit Jahren für den neuen Stadtteil einsetzen und ihn mit ihrem Engagement lebendig werden lassen. Die Wohnungsgenossenschaften und städtischen Wohnungsgesellschaften GWG und GEWOFAG zeigen ihre Bauprojekte und das Leben in den unterschiedlichen Wohnmodellen. Die Wohnbau-Genossenschaften geben Einblick in die Bewohner*innenbeteiligung in den Bauprojekten. Bereits jetzt stehen viele soziale und Bildungsträger Träger fest, die mit Info- und Mitmachständen Ihre Arbeit vorstellen. Die Freiwillige Feuerwehr München, Abteilung Aubing und das Bayerische Rote Kreuz, BRK Aubing stellen ihr ehrenamtliches Engagement für den gesamten Stadtbezirk vor. Im Auftrag des Mobilitätsreferats prüft der kostenfreie Radl-Sicherheits-Check mitgebrachte Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit und zeigt, wie sich kleine Reparaturen selbst erledigen lassen. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung gibt Einblicke in die Planungen für den ersten und zukünftigen zweiten

Realisierungsabschnitt von Freiham-Nord.