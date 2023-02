2. Stammstrecke: Das läuft 2023 auf den Baustellen

Aushubarbeiten am Hauptbahnhof und Marienhof • Neuer Bahnsteig für den Bahnhof Laim • Start des neuen elektronischen Stellwerks am Ostbahnhof

Auch 2023 wird fleißig am Bau der 2. Stammstrecke München gearbeitet. Am Hauptbahnhof und am Marienhof, wo in rund 40 Metern Tiefe zwei unterirdische S-Bahn-Stationen entstehen, geht es mit den Aushubarbeiten Schritt für Schritt weiter in die Tiefe. An der Station Laim wird ab dem Frühjahr ein wichtiger Meilenstein erreicht. Dann halten die S-Bahn-Züge stadtauswärts am neu errichteten Bahnsteig – nach der Stabbogenbrücke am Hirschgarten ist damit ein zweites Bauwerk der 2. Stammstrecke fertiggestellt. Und im Ostabschnitt geht der Bau des neuen elektronischen Stellwerks München Ost in seine finale Phase.

Was bei der 2. Stammstrecke im Jahr 2023 ansteht – hier ein Überblick.



Bahnhof Laim/Westabschnitt:



Am Bahnhof Laim entsteht über die Bauzeit hinweg ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof. Hier treffen künftig die erste und zweite Stammstrecke aufeinander – der Umstieg wird am selben Bahnsteig möglich sein. Ab dem Frühjahr 2023 steht ein wichtiger Meilenstein an. Dann gehen das neue Gleis 1 samt einer neu errichteten Bahnsteigkante in Betrieb. Über das neue Gleis 1 werden dann die S-Bahnen auf der ersten Stammstrecke stadtauswärts fahren. Weiterhin laufen 2023 die Baumaßnahmen an der neuen Umweltverbundröhre. Schwerpunktmäßig finden Aushubarbeiten für den südlichen Abschnitt statt. Von Norden her ist der Rohbau für die neue Umweltverbundröhre, die die DB im Auftrag der Landeshauptstadt München baut, bereits fertiggestellt. Hier sollen später einmal Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und der öffentliche Nahverkehr durchgeführt werden.

Hautbahnhof:



Auch am Hauptbahnhof geht es bei den Aushubarbeiten für den Bau der neuen Tunnelstation schrittweise weiter nach unten. Wie am Marienhof zieht die DB in bestimmten Abständen Betondecken ein. Zudem werden die noch bestehenden Reste des Empfangsgebäudes sowie angrenzende Gebäudeteile weiter abgebrochen und das sogenannte MAN-Dach oberhalb des Querbahnsteigs rückgebaut. Es handelt sich um weitere bauvorbereitende Arbeiten für die Integrierte Gesamtlösung. Am Hauptbahnhof München entstehen in den nächsten Jahren ein neues Empfangsgebäude, eine unterirdische Haltestelle für die 2. Stammstrecke und ein Rohbau für die geplante U9-Station. Zusätzlich baut die DB ein neues Gebäude für den Starnberger Flügelbahnhof.

Bis Ende Februar zieht das DB Reisezentrum aufgrund der fortschreitenden Bauarbeiten in den südlichen Ausgang an der Bayerstraße um. Auch die DB Information wird 2023 dorthin umziehen.

An der Donnersbergerbrücke arbeitet die DB weiter am Tunnelportal. Dort, wo später die Tunnelvortriebsmaschinen vom Westen aus starten werden, beendet die DB die Aushubarbeiten, es folgt die Herstellung der ersten Tunnelblöcke in offener Bauweise.

Marienhof:



Am Marienhof laufen 2023 weiterhin die Aushubarbeiten für die neue Tunnelstation unterhalb eines Betondeckels. In bestimmten Abständen werden dabei weitere Betondecken eingezogen. Sie bilden die Ebenen der Zwischengeschosse und steifen gleichzeitig die Baugrube aus. Der große Vorteil: Dadurch, dass die Arbeiten unter einem Betondeckel stattfinden, sind die Lärm- und Staubemissionen für Anwohner:innen deutlich reduziert. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle erfolgt über Öffnungen im „Deckel“. Eine anschauliche Beschreibung der aktuellen Bauphase gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=_11Jq8lSamc

Abschnitt Ost / Ostbahnhof:



Für die geänderte Streckenführung der 2. Stammstrecke im Osten sowie die neue Tunnelstation an der Friedensstraße laufen die weiteren Detailplanungen sowie die Abstimmungen mit den Projektpartnern und dem Eisenbahn-Bundesamt. Derzeit findet das offizielle Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt statt, das Baurecht wird Ende 2023 erwartet.

Elektronisches Stellwerk München Ost



Im Ostabschnitt laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof. Es ersetzt nach einer umfangreichen Testphase ab Herbst schrittweise das bisherige Relais-Stellwerk, um die Qualität und Zuverlässigkeit des S-Bahn-Verkehrs im Großraum München zu verbessern.



Netzergänzende Maßnahmen:



Zum Großprojekt 2. Stammstrecke gehören auch zahlreiche weitere Baumaßnahmen, die sogenannten Netzergänzenden Maßnahmen (NeM). Sie haben das Ziel, zusätzliche Gleiskapazitäten zu schaffen und das S-Bahn-Angebot insgesamt zu verbessern. Die Planungen sind jeweils weit vorangeschritten. 2023 werden folgende Baurechtsverfahren beim Eisenbahn-Bundesamt starten:

o NeM 08 – Zweites Gleis im Bereich St. Koloman

o NeM 17 – Zweites Gleis Steinebach – Seefeld-Hechendorf

o NeM 23 – Fahrzeitverkürzung zum Flughafen

Für die NeM 13 – Gesamtausbaumaßnahme München Westkreuz – erwartet die DB Baurecht und kann in die Bauvorbereitung einsteigen. Bei der NeM 16 – Gesamtausbaumaßnahme Weßling – finden die Erörterungstermine im Rahmen des Baurechtsverfahrens statt.

Detaillierte Informationen zu den sieben Netzergänzenden Maßnahmen gibt es unter https://www.2.stammstrecke-muenchen.de/netzergaenzende-massnahmen.html



Weitere Informationen und Kontakt:



Weitere Details zum Großprojekt „2. Stammstrecke“ finden sich auf der Internetseite www.2.stammstrecke-muenchen.de. Für stadtteilgenaue Informationen empfiehlt es sich, den Projekt-Newsletter zu abonnieren. Diesen und sämtliche Anwohnerinformationen gibt es unter http://www.2.stammstrecke-muenchen.de/mediathek/anwohnerinformationen.

Anwohner:innen und Interessierte erreichen das Kommunikationsteam 2. Stammstrecke per E-Mail an 2.stammstrecke@deutschebahn.com oder per Telefon unter 089/1308-22991 sowie auf Twitter (@2_stammstrecke), Instagram (2_stammstrecke) und persönlich im Infozentrum am Marienhof.