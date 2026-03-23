20. ACM Oldtimertreffen “Unter der Bavaria“ am 26.04.2026

Der Automobil-Club München freut sich bekanntzugeben, dass er zum 20. Mal das traditionelle Oldtimer-Treffen „Unter der Bavaria“ auf der Münchner Theresienwiese im Zusammenhang mit dem Frühlingsfest ausrichten wird.

Zahlreiche Teilnehmer, von nah und fern, werden mit ihren historischen Autos und Motorrädern erwartet. Sie alle hegen und pflegen diverse Unikate, die durchaus das Prädikat Kulturgut verdienen. Damit legen diese Fahrzeuge ein lebendiges Zeugnis der deutschen und internationalen Ingenieurskunst ab und ermöglichen der heutigen Generation einen wunderbaren Einblick in die oft schon vor vielen Jahren gemachten, teilweise sehr modernen, Erfindungen auf dem Gebiet der Mobilität. Es ist eine Freude zu beobachten, wie sich viele junge Leute, sehr interessiert mit den Besitzern der Oldtimer unterhalten.

Bei dem Treffen wird wieder ein breites Spektrum seltener und exklusiver Vorkriegs-fahrzeuge, einst weit verbreiteter Alltagsfahrzeuge, edler Sportwagen und amerikanischer Chromschlitten zu sehen sein.

Damit der Charakter der Veranstaltung gewahrt bleibt, sind dieses Jahr nur Oldtimer bis Baujahr 1996 zugelassen.

Von 9:00 – 14.00 Uhr wird die Einfahrt Esperantoplatz geöffnet.

Das Ende der Veranstaltung ist um 16.00 Uhr.

Auf einer Sonderausstellungsfläche werden besonders interessante Oldtimer – Exemplare und Raritäten ausgestellt.

Für Besucher und Zuschauer steht der Parkplatz am Frühlingsfest zur Verfügung.

Historische Feuerwehrfahrzeuge werden sich ebenso wie die eingeladene Münchner Polizei mit dem einen oder anderen historischen Einsatzfahrzeug präsentieren.

Der ADAC stellt seinen historischen Informations- und Betreuungswagen von 1962 aus.

Zusätzlich haben sich renommierte Restaurations-Fachbetriebe angemeldet.

Viele Besucher werden wieder beim Oldtimertreffen erwartet, die sich dann nach dem Besuch noch beim angrenzenden 60. Münchner Frühlingsfest vergnügen und stärken können.