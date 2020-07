20. Benefizlauf der Münchner Aids-Hilfe vom 7.-9. August 2020

Ausgerechnet zu seinem 20. Jubiläum kann der Benefizlauf RUN FOR LIFE nicht so stattfinden

wie gewohnt. Doch der RUN FOR LIFE ist am Start – jetzt erst recht!

Vom 7.-9. August läuft jede_r für sich und doch gemeinsam für den guten Zweck!

Und so funktioniert´s:

1 Anmeldung bis 2. August über die Webseite: www.runforlife.de, Teilnahmegebühr 10 €

2 Nach der Anmeldung verschicken wir das Starterpaket mit Aidsschleife, Aufkleber/Button

für das Run for Life-Outfit sowie allen Infos und einer kleinen Überraschung.

3 Zwischen dem 07. und 09. August kann jede_r eine individuelle Strecke laufen. Bis zu

einer Distanz von 10 km wird jeder Kilometer von Sponsor_innen mit 1 € extra unterstützt!

4 Vom individuellen RUN FOR LIFE schickt uns jede_r Teilnehmer_in ein Selfie, auf dem

er/sie sowie der Aufkleber gut erkennbar sind. Das Bild wird mit Angabe der gelaufenen

Kilometerzahl an uns geschickt. Nach dem Lauf kann man sich auf der Webseite eine

Teilnehmer_innen-Urkunde downloaden.

Wie jedes Jahr kommt der Erlös des RUN FOR LIFE der Arbeit der Münchner Aids-Hilfe e.V. zu

Gute, die Schirmherrschaft hat wieder Oberbürgermeister Dieter Reiter übernommen.

Anmeldung und alle weiteren Infos www.runforlife.de

Auch wenn er etwas anders „läuft“ als in den vergangenen Jahren: Sport, Spaß und Spenden

kommen nicht zu kurz.

Macht mit – jetzt erst recht!