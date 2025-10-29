20-jährige Deutsche rastet aus – Hauptbahnhof

Mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn standen am Informationsschalter im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München als gegen 16:45 Uhr eine 20-jährige Deutsche an ihnen vorbeilief und einer 31-jährigen Bahnbediensteten unvermittelt ins Gesicht schlug. Die bosnisch-herzigowinische Staatsangehörige stieß die Angreiferin anschließend zu Boden, die sich unmittelbar wieder erhob. Sie schlug weiter auf die in München wohnende Frau ein und bedrohte sie. Zudem warf die Deutsche ihre Tasche in Richtung der Bahnmitarbeiterin – verfehlte jedoch. Im Anschluss flüchtete die 20-Jährige, die kurze Zeit später von alarmierten Bundespolizisten vorläufig festgenommen werden konnte. Die junge Frau versuchte sich der Festnahme zu entziehen und leistete Widerstand. Die Beamten nahmen die Münchnerin danach mit zur Wache in der Denisstraße. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine ärztliche Hilfe. Die Beamten blieben unverletzt. Einen Atemalkoholtest lehnte die 20-Jährige ab. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für den Mittwoch die Vorführung beim Haftrichter an. Die Bundespolizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts des Widerstands, der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.