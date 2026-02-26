20-Jähriger mit mehr als 60 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen, ohne Führerschein und positiven Drogentest aufgehalten

Am Montag, 23.02.2026, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät auf der Leinthalerstraße durch.

Gegen 17:15 Uhr wurde ein BMW Pkw mit einer Geschwindigkeit von über 60 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen, weshalb der Fahrer des Pkw, ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München einer Kontrolle unterzogen wurde.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuges mussten die Beamten feststellen, dass der Pkw wenige Tage zuvor abgemeldet und außer Betrieb gesetzt worden war. Somit hätte der Pkw nicht mehr in Betrieb genommen werden dürfen. Beim 20-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Pkw in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt.

Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwarten den Fahrzeugführer nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister, ein Fahrverbot von einem Monat sowie ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem erwartet den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und nach der Zulassungsverordnung sowie im Falle eines positiven Blutergebnisses ein weiteres empfindliches Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ein weiterer Monat Fahrverbot.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.