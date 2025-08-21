20 Jahre „Der Pschorr“ – Ein Jubiläum voller Genuss, Tradition und Münchner Lebensfreude

Vor 20 Jahren eröffnete am Viktualienmarkt ein Wirtshaus, das heute zu den bekanntesten und beliebtesten gastronomischen Adressen der Stadt zählt: Der Pschorr. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 steht das Haus für gelebte Wirtshauskultur, die Authentizität, Qualität und bayerische Tradition miteinander verbindet.

Zwei Jahrzehnte gelebte Wirtshauskultur

Was mit der Vision begann, Münchner Gastlichkeit neu zu beleben, hat sich in den letzten 20 Jahren zu einer echten Institution entwickelt. Der Pschorr ist heute weit mehr als ein Wirtshaus: Es ist ein Treffpunkt für Münchnerinnen und Münchner, Touristinnen und Touristen aus aller Welt, Familien, Freunde und Geschäftsleute, die das besondere Flair mitten im Herzen der Stadt schätzen.

Regionalität und Nachhaltigkeit spielen von Beginn an eine zentrale Rolle: Fleisch von heimischen Bauernhöfen, Gemüse aus der Region und frisch gebrautes Bier aus bayerischen Traditionsbrauereien prägen das Angebot. Damit steht Der Pschorr für eine zeitgemäße Interpretation bayerischer Wirtshausküche – bodenständig, hochwertig und mit Respekt vor Herkunft und Handwerk.

Jubiläum mit „Preisen wie vor 20 Jahren“

Zum runden Geburtstag bedankt sich Der Pschorr bei seinen Gästen mit einer besonderen Aktion: Unter dem Motto „Preise wie vor 20 Jahren“ sind ab sofort exklusive Jubiläumsgutscheine zum halben Preis erhältlich.

Verkaufszeitraum: ab sofort bis Jahresende

Einlösezeitraum: 08. Januar bis 08. März 2026

Erhältlich: online unter www.der-pschorr.de/gutschein

„20 Jahre sind ein besonderer Meilenstein. Ohne unsere treuen Gäste und unser großartiges Team wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Mit den Jubiläumsgutscheinen möchten wir Danke sagen und gleichzeitig die Gelegenheit bieten, unsere Traditionen neu zu erleben“, erklärt Gastronom Jürgen Loch­bihler.

Dankbarkeit und Ausblick

Zwei Jahrzehnte voller Begegnungen, Feste und Genuss liegen hinter dem Pschorr. Doch das Jubiläum ist kein Schlusspunkt, sondern ein Start in die Zukunft. Auch in den kommenden Jahren möchte das Wirtshaus seine Gäste mit regionalen Spezialitäten, herzlicher Gastlichkeit und einem einzigartigen Ambiente begeistern.

„Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre und darauf, die Geschichte des Pschorr mit unseren Gästen weiterzuschreiben.“