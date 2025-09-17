200 ehrenamtliche Kräfte des Münchner Roten Kreuzes sichern den Start der Wiesn sanitätsdienstlich ab

Mit knapp 200 ehrenamtlichen Einsatzkräften stellt das Münchner Rote Kreuz die notfallmedizinische Erstversorgung und sanitätsdienstliche Betreuung der Tausenden Mitwirkenden und Zuschauer beim Einzug der Wiesn-Wirte sowie beim Trachten- und Schützenzug sicher. Anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums ist das Münchner Rote Kreuz selbst mit einer historischen Gruppe beim Trachten- und Schützenzug vertreten.

Betreuung des Einzugs der Wiesn-Wirte

Das Münchner Oktoberfest wird am Samstag, den 20. September mit dem feierlichen Einzug der Wiesn-Wirte eröffnet. Dabei sind 40 ehrenamtliche Sanitäter und Ärzte des Münchner Roten Kreuzes im Einsatz. Sie sorgen entlang der Zugstrecke für die sanitätsdienstliche Sicherheit der Teilnehmenden und Besucherinnen und Besucher. Fünf Erste-Hilfe-Stationen werden entlang der Strecke eingerichtet. Mitglieder der BRK-Motorradstreife sind ebenfalls im Einsatz. Sie stehen als First Responder zur Verfügung und können anfahrende Rettungsfahrzeuge lotsen. Ein mobiler Arzt stellt die ärztliche Versorgung sicher.

16 Erste-Hilfe-Stationen für den Trachten- und Schützenzug

Der traditionelle Trachten- und Schützenzug mit über 9.000 Teilnehmern am Sonntag, den 21. September, gehört zu den Höhepunkten des Oktoberfests. Für die sanitätsdienstliche Betreuung sorgen rund 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes, unterstützt durch den Malteser Hilfsdienst und die Johanniter Unfallhilfe.

Von der Maximilianstraße bis zur Theresienwiese beträgt die Zugstrecke rund sieben Kilometer. Um bei Notfällen rasch helfen zu können, hat das Münchner Rote Kreuz entlang dieser Strecke 16-Erste-Hilfe Stationen eingerichtet. In jeder Station steht ein Team von mindestens sieben Sanitätern bereit. Auch Mitglieder der BRK-Motorradstreife sind vor Ort. Für die ärztliche Versorgung sind sowohl mobile als auch stationäre Ärztinnen und Ärzte verantwortlich.

Beide Einsätze werden von einer zentralen Einsatzleitung koordiniert.

BRK mit historischer Gruppe beim Trachten- und Schützenzug

Neben der sanitätsdienstlichen Betreuung nimmt das Münchner Rote Kreuz auch mit einer historischen Gruppe am Trachten- und Schützenzug teil – passend zum Jubiläum, denn vor 150 Jahren wurde das Rote Kreuz in München gegründet. Die historischen Uniformen verkörpern die Wurzeln des Rettungsdienstes in München und erinnern an die ersten organisierten Rettungskräfte der Stadt. Sie sind Symbol für Solidarität und Hilfsbereitschaft und zugleich Ausdruck regionaler Geschichte und Identität.

Die Gruppe trägt historische Einsatzkleidung, wie sie im frühen 20. Jahrhundert von den Rettungskräften in München und Bayern getragen wurden. Die Herren tragen meist eine graue Stoffjacke mit grauer Hose, ergänzt durch ein blaues Hemd mit Abzeichen und Emblemen, die die damalige Zugehörigkeit und Funktion symbolisieren. Eine historische Schirmmütze sowie Details wie die lederne Gürteltasche für Sanitätsausrüstung vervollständigen die Uniform. Die Damen sind in historischer Schwesterntracht gekleidet – in blau-weiß gestreiften Kleidern mit weißer Schürze und Schwesternhaube oder in mittelblauen bzw. braunen Kleidern.