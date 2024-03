20er Jahre Tanztee mit Albrecht von Weech – 23.06.2024 Deutsches Theater München

Wenn Albrecht von Weech zum Tanztee einlädt, dann wird es stilvoll und vergnügt. Der feine Herr spendiert der Dame einen Prosecco an der Bar, man tanzt zur Swing-Musik des Odeon Tanzorchesters und bekommt eine Stepptanz-Show geboten. Ein gemütlicher Sonntagnachmittag im Stil der 20er Jahre, an dem man die Seele baumeln lassen kann.

Schon mehrfach sorgte Albrecht von Weech mit seinem Programm „Kann denn Liebe Sünde sein“ für beschwingte Stimmung im Silbersaal. Nun lädt er erneut zum Tanztee im Stil der 20er Jahre ein. Feiner Zwirn und Fransenkleid sind der Dresscode, die Tanzrichtungen reichen von Charleston bis Walzer, von Foxtrott bis Quickstep. Das Motto: Tanzen, bis die Sohle glüht.

Das Sextett des Odeon Tanzorchesters unter der Leitung von Sissi Gossner entführt in die Atmosphäre Pariser Cafés, in edle Salons und das verrückte Berlin der 20er. Die ungewöhnliche Besetzung mit Violine und Violophon, Akkordeon, Saxophon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug sorgt für ein abwechslungsreiches und außergewöhnliches Programm. Dazu singen Albrecht von Weech und Alexander Huß Lieder wie Home in Pasadena, The Lady Is A Tramp und The Charleston.

Doch auch wer nicht tanzen möchte, kommt auf seine Kosten. Alexander Huß, der seit vielen Jahren beim Odeon Tanzorchester singt und auch durch das Ensemble Swing Bones bekannt ist, wartet mit einer Stepptanz-Einlage auf. Hier kann das Publikum sich bei Kuchen und Tee entspannt zurücklehnen. Und der Gastgeber selbst hält auch ein Paar Überraschungen bereit: „Es erwartet Sie ein Seelenurlaub, nach dem Sie ganz beschwingt in die neue Woche starten können,“ verspricht Albrecht von Weech.

BESETZUNG

Albrecht von Weech (Gesang)

Alexander Huß (Gesang)

Sissi Gossner (Violine, Violophon)

Maria Reiter (Akkordeon)

Peter Kral (Saxophon)

Harald Scharf (Kontrabass)

Werner Schmitt (Schlagzeug)

23.06.2024

16:00 (Einlass 15:30)

