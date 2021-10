21 Jahre Kilians Irish Pub in München – Happy Birthday mit Live-Musik

Das Kilians Irish Pub wird volljährig und feiert vom 22. bis 24.10.2021 ein ganzes Wochenende lang seine Wiedergeburt nach der schweren Pandemiezeit. Auf Freunde und alle, die es werden wollen, wartet deshalb eine besondere 3-tägige Geburtstagsparty:

Die besten Pub-Songs gibt’s am Freitag, 22.10.2021 von Gav Carpenter. Der irische Rock’n’Roller reist extra zum Jubiläum aus Dublin an.

Die beliebte Münchner Band „Malon Way“ spielt am Samstag, 23.10.2021 in einer coronagerechten, kleinen Formation. Die Musiker aus Irland, England und den USA sorgen mit einer Bandbreite an Ohrwürmern und Charthits für Stimmung.

Zum Abschluss steht DJ Stevie am Sonntag, 24.10.2021 am Pult inkl. Karaoke. Hier dürfen die Gäste natürlich selbst die Bühne erobern und nach dem gemeinsamen „Happy Birthday“-Ständchen auch mit dem persönlichen Lieblingssong zum Geburtstag gratulieren.

„Lasst uns feiern wie in den guten alten Zeiten“, laden die Betreiber Paul Daly und Paul Fleming mit ihrem Team die Münchner zu einem Wochenende voller Überraschungen und guter Laune ein.



Home of great entertainment in the centre of Munich for 21 years

Seit 21 Jahren treffen ich nun schon Menschen aus aller Welt im Kilians Irish Pub, um ein kühles Bier – von Guinness über Kilkenny bis hin zum Augustiner – und irische Leckereien zu genießen, der Karaoke-Session (immer am Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 20 Uhr) zu lauschen bzw. selbst zu trällern, internationale Sportübertragungen (zum Beispiel Fußball, Basketball oder Rugby) zu gucken oder neue Freunde zu finden. Kein Wunder also, dass hier vor allem an den Wochenenden jeder Platz im Innenbereich und auch im überdachten und beheizten Biergarten sowie bei Sonnenschein in der Freischankfläche im Schatten der Frauenkirche besetzt ist. Reservieren ist unter https://www.kiliansirishpub.de/reservierung/ empfohlen. Und selbstverständlich freut sich auch die benachbarte Australian Bar Ned Kelly’s sowie das irische Kennedy’s Bar & Restaurant am Sendlinger-Tor-Platz über Besucher.

Mehr Infos unter www.kiliansirishpub.de.