22-Jährige auf Heimweg vergewaltigt

Am Samstag, 31.08.2019, gegen 01:00 Uhr, befand sich eine 22-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg auf dem Weg von einem Lokal im Tal zum S-Bahnhof Isartor. Als sie sich zunächst noch in eine Grünanlage zwischen Isartorplatz und Kanalstraße begab, wurde sie dort von einem Unbekannten von hinten an der Hüfte gepackt und zu Boden geworfen. Trotz Gegenwehr vergewaltigte er sie und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 22-Jährige blieb zunächst liegen und setzte sich dann auf eine Parkbank, wo sie von Passanten angesprochen wurde. Die Passanten verständigten die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 2 m groß, normale bis sportliche Figur, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, dunkler enger Hose vermutlich Jeans.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.