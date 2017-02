22. ST. PATRICK’S DAY MUNICH – München wird „GRÜN“ – „Let’s Paint The Town Green“

New York hat sein Empire State Building, Sydney sein Opernhaus, Rio seine ChristusStatue, aber München geht gleich mit mehreren einzigartigen Bauwerken ins Rennen – der Allianz Arena, dem Olympiaturm, der BMW Welt und dem Hofbräuhaus.

Das ist wirklich einzigartig! Mit Einbruch der Dunkelheit, so gegen 19.00 Uhr, werden am 17. März, dem offiziellen St. Patrick’s Day, alle Augen auf diese Gebäude fokussiert sein, wenn sich München innerhalb der weltweiten Greening-Kampagne präsentiert.

Den Anfang machte einst vor fünf Jahren die „Allianz Arena“, viele Münchner nutzten damals die Gelegenheit und pilgerten direkt nach Fröttmaning, um sich dieses Licht-Spektakel nicht entgehen zu lassen. 2014 folgte Dank der Olympiapark München GmbH und der Stadt München erstmals auch der Olympiaturm. Nur wenige Meter entfernt unterstützt ein weiteres Münchner Wahrzeichen die Idee des „Greenings“ am St. Patrick’s Day, die BMW Welt.

Der offizielle Greening Day, an dem Allianz Arena, BMW Welt, Olympiaturm, Hofbräuhaus, Kennedy’s, Kilians in „Irish Green“ erstrahlen (nach Einbruch der Dunkelheit), ist der 17. März 2017, dem offiziellen St. Patrick’s Day. Wer also Lust hat sich auf „GREENING TOUR“ durch München zu begeben, kann dies mit dem Auto, dem Radl oder der U-Bahn, denn alle Greening-Orte sind bestens erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Und hier die aktuellsten Neuzugänge der weltweiten Greening Kampagne:

• Restaurant „Zum Spöckmeier“ (Rosenstr. 9 /Marienplatz)

• Augustiner Klosterwirt (Augustinerstr. 1/Frauenkirche)