23-jähriger Münchner hilft bei der Aufklärung von mehreren Fahrraddiebstählen

Am Donnerstag, 20.06.2019, gegen 20:35 Uhr, konnte ein 23-jähriger Münchner zwei Männer dabei beobachten, wie sie in der Riesenfeldstraße mehrere Fahrräder aus einem Fahrradkeller in einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung einluden.

Der aufmerksame Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Beamte der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) konnten schließlich einen 35-jährigen Bulgaren an dem Kleintransporter antreffen, welcher gerade ein Fahrrad einlud. Er wurde festgenommen. Der zweite Tatverdächtige konnte sich zunächst vom Tatort entfernen.

Die Identität konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten noch vor Ort ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 36-jährigen Bulgaren. Er konnte in Tatortnähe festgenommen werden.

In dem Transporter befanden sich bereits drei Fahrräder. Insgesamt konnten in dem Fahrradkeller fünf vermutlich entwendete Fahrräder aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Fahrrad konnte einem Diebstahl zugeordnet und dem Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Bei den anderen vier Fahrrädern bedarf es noch weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Der 35-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Der 36-Jährige wurde aufgrund seines festen Wohnsitzes nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 61 ermittelt nun aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls.